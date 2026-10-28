AC Milan perde a invencibilidade na Serie A após hat-trick de Samuel Mbangula

O AC Milan sofreu nesta quarta-feira, contra o Bologna, sua primeira derrota no campeonato nesta temporada. Alphadjo Cissè marcou duas vezes para os Rossoneri, mas o grande destaque foi Samuel Mbangula. Com seu hat-trick, o belga teve participação decisiva na bela vitória por 2 a 4 no San Siro. O Milan ocupa o quinto lugar; o Bologna está na 11ª posição.

Em um duelo movimentado, o Bologna abriu o placar. Nadir Zortea fez uma ótima movimentação e recebeu a bola na medida. Seu cruzamento encontrou Mbangula, que completou de direita para o gol: 0 a 1.

O Milan voltou rapidamente ao jogo, mas teve sobretudo Arthur Theate a agradecer por isso. O jogador da seleção belga foi superado duas vezes, e Cissè aproveitou ao máximo a oportunidade.

Pouco depois, o Milan virou o placar, novamente com Cissè balançando as redes. O jogador que já foi alvo do PSV esticou a perna na segunda trave o suficiente para mandar a bola para o fundo do gol.

Depois do intervalo, tudo deu errado para o Milan. Primeiro, o Bologna empatou com um gol contra de Davide Bartesaghi. Apenas dois minutos depois, aos 62, Mbangula fez o 2 a 3 ao esperar o momento certo antes de acertar um chute certeiro.

O Milan precisou partir em busca do empate, mas não conseguiu marcar e ainda foi castigado em um contra-ataque na reta final. O ex-jogador do AZ Jens Odgaard tocou para Mbangula, que não teve dificuldade para fechar o placar: 2 a 4.



