O AC Milan conquistou uma vitória convincente na Série A na noite de domingo. Em casa, goleou o Frosinone por 5 a 1.
O Frosinone acertou a trave antes dos dois minutos, mas o primeiro gol saiu logo depois, do outro lado. Gabriele Calvani marcou contra: 1 a 0.
Foi um início dos sonhos para o Milan, que dobrou a vantagem na metade do primeiro tempo. Gonçalo Ramos, que pouco antes havia cabeceado por cima do gol, concluiu um contra-ataque veloz: 2 a 0.
Pouco depois, os visitantes voltaram a dar emoção ao jogo. Patrizio Masini avançou sozinho em direção ao gol e marcou o 2 a 1. Foi com esse placar que as equipes foram para o intervalo.
No segundo tempo, portanto, cabia ao Milan defender a vantagem. Ainda assim, de forma um tanto surpreendente, o placar se transformou em goleada após o intervalo.
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Ardon Jashari fez o 3 a 1 com um lance de habilidade, e Alphadjo Cisse marcou o quarto gol. Por um momento, pareceu que o 4 a 1 seria anulado, mas, após a intervenção do VAR, o gol foi confirmado.
Depois, o placar ainda chegou a 5 a 1. Christian Pulisic encobriu o goleiro Lorenzo Palmisani com um belo toque. Foi festa em San Siro, que viu uma vitória por larga margem.
Com os três pontos, o Milan voltou à quarta posição da Série A. A distância para o líder Lazio é atualmente de cinco pontos.
O Frosinone ficou de mãos vazias e sofreu sua segunda derrota consecutiva. Ainda assim, a equipe ocupa uma respeitável sétima posição no campeonato.