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O AC Milan mostrou poder de reação nesta quinta-feira. Fora de casa, pela Liga Europa, os italianos saíram perdendo por 2 a 0 para o Olympiacos, mas viraram no segundo tempo e venceram por 4 a 2. A vitória era necessária: mesmo com os três pontos, o Milan ocupa apenas o 21º lugar. O Olympiacos está em sétimo.

O Milan saiu atrás de maneira infeliz em Pireu. O goleiro Mike Maignan mergulhou para defender uma cabeçada após um escanteio, mas a bola bateu nele e entrou: 1 a 0.

Logo após o intervalo, os donos da casa ampliaram para 2 a 0. Remo Freuler deu um passe em profundidade perfeito para Jota Silva, que manteve a calma diante de Maignan e soltou a bomba para marcar.

A resposta do Milan veio pouco menos de dez minutos depois. Omari Hutchinson cortou da direita para o meio e acertou um chute preciso de esquerda.

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Hutchinson também teve papel decisivo no empate, aos 63 minutos. O cruzamento do inglês chegou à cabeça de Alphadjo Cissè na segunda trave, e ele cabeceou no canto mais próximo.

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Hutchinson se tornou o grande nome da partida: no gol que fez o placar virar para 2 a 3, deu outra assistência com um cruzamento na medida. Desta vez, encontrou Christian Pulisic, que marcou com um belo voleio.

O Milan teve várias chances de marcar o quarto gol diante dos gregos abatidos, mas manteve o jogo desnecessariamente aberto e só definiu a vitória aos 95 minutos. Diego Moreira fechou o placar em um contra-ataque: 2 a 4.