Mohammed Abu Al-Shamat, jogador da seleção da Arábia Saudita, expressou seu orgulho de jogar ao lado do irmão Saleh nas fileiras da equipe saudita, reforçando o desejo de conquistar a Copa do Golfo Árabe, a "Golfo 27".

A seleção da Arábia Saudita enfrenta a de Omã amanhã, sábado, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio do Golfo.

Abu Al-Shamat disse, em declarações à imprensa nesta sexta-feira, reproduzidas pelo jornal saudita "Al-Youm": "Estou orgulhoso de jogar com Saleh na seleção. Se apresentamos um bom desempenho, isso é graças a todos os jogadores, pois aqui somos todos uma só família e todos somos irmãos".

Sobre a mudança de posição no campo, de lateral para ponta, respondeu: "Recebi as instruções do treinador (Georgios) Donis e as apliquei em campo. Estou pronto para jogar em qualquer lugar em que a seleção da Arábia Saudita precisar de mim, seja como ponta ou lateral".

E acrescentou: "Não sofremos nenhuma pressão, temos muita confiança, jogamos o torneio diante da nossa torcida e queremos aproveitar isso da melhor forma possível. Encaramos cada partida de forma individual e trabalhamos com foco para levantar a taça e alegrar a torcida".

E concluiu: "O treinador nos deu uma palestra sobre a seleção de Omã e a estudamos bem. Estamos trabalhando para colocar isso em prática e dar tudo de nós, a fim de nos prepararmos para o jogo de amanhã".

A Arábia Saudita precisa vencer Omã por qualquer resultado para garantir a classificação às semifinais do torneio do Golfo, independentemente do resultado de seu jogo contra o Iraque na terceira rodada, na próxima terça-feira.