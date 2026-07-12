Abrindo as portas para o racismo... Eto’o levanta uma questão polêmica sobre Mbappé

O lendário camaronês Samuel Eto’o lamentou que Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, não tenha recebido o reconhecimento que merece da torcida de seu país.

Mbappé vem apresentando um desempenho excepcional na Copa do Mundo de 2026, onde levou a seleção de seu país à semifinal contra a Espanha, marcando oito gols e liderando a artilharia do torneio, empatado com o astro argentino Lionel Messi.

Eto’o demonstrou admiração pelo desempenho do atacante de 27 anos, mas, ao mesmo tempo, lamentou as inúmeras críticas de que ele é alvo, especialmente na França.

A lenda camaronense disse ao jornal “Le Parisien”: “Ele simplesmente merece ser julgado com a mesma imparcialidade com que os outros grandes campeões são julgados. Talvez tenha chegado a hora de a França perceber plenamente a sorte que tem por ter um jogador desse calibre em sua história”.

O presidente da Federação Camaronesa acrescentou, segundo reportagem da rede “RMC Sport”: “Apesar de seu desempenho, de seus recordes, de sua lista de conquistas e da consistência de seu nível, parece que ele é constantemente obrigado a provar seu valor novamente”.

E continuou: “O que mais Kylian Mbappé precisa conquistar para ser reconhecido como o melhor jogador francês de sua geração, ou mesmo como um dos maiores jogadores franceses da história?”.

E continuou: “É legítimo fazer uma pergunta, mesmo que seja incômoda: será que a herança mestiça de Kylian, suas origens e o que ele representa na sociedade francesa, consciente ou inconscientemente, influenciam a forma como alguns avaliam sua carreira, sua personalidade e suas atitudes? Essa pergunta merece ser feita com responsabilidade, não para lançar acusações infundadas, mas porque o racismo, o preconceito e a intolerância ainda existem em nossas sociedades e nunca devem ser tolerados”.