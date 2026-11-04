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FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP
Traduzido por

Aboutrika ironiza o Real Madrid: a defesa dribla pelo rádio e qual é o time de Dumfries?

AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Liga dos Campeões
M. Aboutreika
M. Cucurella
D. Dumfries
L. Yamal
Grécia
Espanha
Egito
Países Baixos

"Cucurella só precisa de Yamal"

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Mohamed Aboutrika, ex-astro do Al Ahly e da seleção do Egito, ironizou o Real Madrid após o primeiro tempo da partida contra o anfitrião AEK Atenas, na fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O AEK abriu o placar aos 12 minutos, com Abu Bakari Koita, antes de Bellingham empatar para o Real Madrid aos 32 minutos.

O gol do AEK veio após um drible espetacular de Koita sobre Cucurella em um espaço pequeno dentro da área, seguido de uma finalização para dentro das redes.

Aboutrika disse, na análise do primeiro tempo pelos canais da "beIN Sports": "Cucurella só precisa do Yamal (risos), mas aqui ele não pressiona".

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E continuou: "Os jogadores do Real Madrid começaram a partida com manha, com uma brincadeira e um descaso evidentes, e fizeram uns primeiros 30 minutos muito fracos".

Aboutrika completou: "Com quem o Dumfries está jogando? Não sei se ele joga com o Real Madrid ou com o AEK".

E ironizou duramente os jogadores do Real Madrid, especialmente os defensores, ao dizer: "Os jogadores do Real Madrid são driblados por rádio, alô, venha cá para eu te driblar, eles são driblados com toda a facilidade".

 

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