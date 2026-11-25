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O Ajax encontrou um novo patrocinador principal. O ABN AMRO voltará à camisa do clube de Amsterdã a partir de 1º de julho de 2027. O banco firmou um compromisso de cinco anos com o Ajax e patrocinará a equipe principal, a equipe feminina e o Jong Ajax. A parceria vai até o fim da temporada 2031/2032, segundo um comunicado à imprensa.

Com isso, chega ao fim o período da Ziggo como patrocinadora principal. A empresa deixará o posto após a temporada 2026/2027, encerrando uma parceria de 12 anos e meio. Para o ABN AMRO, o acordo representa um retorno à camisa do Ajax. O banco já havia sido patrocinador principal do clube entre 1991 e 2008.

Os laços entre as partes continuaram mesmo depois daquele período. O ABN AMRO manteve vínculos, entre outras áreas, com as categorias de base e o futebol feminino. Desde 2015, o banco é o patrocinador principal da equipe feminina do Ajax e também parceiro do clube em iniciativas sociais.

Menno Geelen, diretor-geral do Ajax, comemorou o acordo. "Esta é uma ótima notícia para o clube. É muito bom que, após um processo intenso e cuidadoso, tenhamos encontrado no ABN AMRO um novo patrocinador principal. Temos uma ligação há décadas, e esse patrocínio será familiar para todos no clube e para nossos torcedores. Agradecemos ao ABN AMRO pela confiança no futuro."

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A executiva do ABN AMRO Marguerite Bérard também está ansiosa pela retomada da parceria. "Temos orgulho de que o ABN AMRO volte em breve à camisa do Ajax como patrocinador principal, tanto da equipe masculina quanto da feminina. Celebramos grandes conquistas juntos e mantemos essa parceria com convicção há 35 anos. Essa rica história é a base para um novo começo."

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Nem todos, porém, veem o acordo de patrocínio apenas de forma positiva. No podcast de futebol do Algemeen Dagblad, o apresentador Etienne Verhoeff questionou o acerto. Segundo informações do De Telegraaf, o ABN AMRO pagaria cerca de 12 milhões de euros por ano, incluindo bônus. Em cinco anos, o valor chegaria a quase 60 milhões de euros.

Verhoeff considera o valor surpreendente diante dos cortes no banco. "Eu pensei: você coloca 12 milhões de euros por ano nisso enquanto, ao mesmo tempo, o ABN AMRO passa por uma enorme operação de cortes. Você dispensa 5.000 pessoas para se tornar ainda mais lucrativo e trabalha de forma ainda mais eficiente. Deve ser a lei da economia, mas, ainda assim, fico pensando..."

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O jornalista Maarten Wijffels entende as críticas. "Para quem vê de fora, parece uma pergunta bastante pertinente à direção de um banco como esse." Ao mesmo tempo, ele destaca o valor nostálgico da parceria e os momentos especiais que as duas partes viveram juntas.

As críticas não surgiram do nada. Em novembro de 2025, o ABN AMRO anunciou que pretendia reduzir seu quadro de pessoal em 5.200 postos de trabalho em tempo integral, em termos líquidos, até o fim de 2028, em comparação com 2024. Segundo o banco, cerca de metade dessa redução ocorrerá por saídas naturais.

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Enquanto isso, o diretor comercial do Ajax, Cas Biesta, ressalta que o acordo faz sentido em mais de um aspecto. "Na busca por um patrocinador principal, queremos equilibrar o que combina com o clube e o que é bom do ponto de vista comercial. Por isso, é ótimo termos encontrado um patrocinador principal que atende aos dois critérios."

Geert Pielage, responsável pela área de Marca e Comunicação Corporativa do ABN AMRO, também vê a parceria como mais do que um acordo comercial. "A camisa do Ajax com o ABN AMRO desperta lembranças especiais em muita gente. Temos orgulho disso. Mas não queremos apenas lembrar quem fomos juntos; queremos mostrar o que defendemos hoje: ajudar pessoas e empresas a avançar."

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Pielage conclui: "Com esse patrocínio principal, queremos fortalecer essa ligação. Não apenas com uma presença reconhecível na camisa, mas com impacto dentro e fora de campo."