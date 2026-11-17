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O Marrocos garantiu nesta terça-feira a classificação para a Copa Africana de Nações de 2027, que será organizada por Quênia, Uganda e Tanzânia. A seleção, que chegou às quartas de final da Copa do Mundo, venceu o Níger fora de casa por 1 a 0 e assegurou a vaga após apenas quatro jogos. O Marrocos ainda tem duas partidas pelas Eliminatórias.

O atacante Abdellah Ouazane, do Ajax, marcou seu primeiro gol pelo Marrocos aos 20 minutos. Após um toque de calcanhar inteligente de Brahim Díaz, jogador do Real Madrid, o ponta finalizou com categoria no canto mais distante.

Ouazane, de apenas 17 anos, disputou contra o Níger sua terceira partida pela seleção. O jogador do Ajax havia atuado por 15 minutos contra o Gabão (vitória por 3 a 1) e por seis minutos no jogo em casa contra o Níger (vitória por 5 a 1). Nesta terça-feira, o ponta foi escalado pela primeira vez como titular pelo técnico Mohamed Ouahbi e substituído por Ayoub Oufkir após uma hora de jogo.

Ouazane também está se firmando no Ajax. O técnico Míchel Sánchez tem dado minutos ao jovem com regularidade na ponta esquerda.

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No início de novembro, o ponta foi indicado pela Confederação Africana de Futebol (CAF) na categoria Talento do Ano. Entre seus concorrentes estão Yan Diomande (Real Madrid) e Ayyoub Bouaddi (Manchester City).

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Ouazane parecia estar a caminho do Real Madrid no verão de 2025, mas a transferência definitiva nunca se concretizou. O atacante tem contrato com o Ajax até meados de 2028.

Enquanto isso, o Marrocos já garantiu sua vaga na Copa Africana de Nações de 2027. A classificação veio em um grupo com Níger, Gabão e Lesoto.

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O Marrocos conquistou a Copa Africana de Nações neste ano, após uma vitória por 3 a 0 sobre o Senegal atribuída por regulamento. A seleção também foi campeã em 1976 e perdeu a final em 2004.