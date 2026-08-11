Abdallah El Said estuda passo chocante; seu empresário esclarece os bastidores da crise

Mohamed Abdel Hadi, empresário de Abdallah El Said, jogador do Zamalek, revelou os bastidores da atual crise entre as duas partes.

El Said pediu a rescisão amigável de seu contrato com o Zamalek, além do parcelamento de seus valores financeiros atrasados, pedido que foi aceito pela diretoria do clube.

Abdel Hadi afirmou em sua conta na rede social "Facebook": "Abdallah El Said pediu oficialmente o encerramento de seu contrato com o clube Zamalek, por conta do que considera ser um tratamento inadequado por parte da diretoria do clube, seja no âmbito moral ou no âmbito da mídia".

E prosseguiu: "O jogador entende que há uma situação de falta de reconhecimento por tudo o que ele ofereceu, além do direcionamento da opinião pública em direções que não refletem a verdade do que acontece, o que o levou a pensar seriamente em encerrar sua trajetória com o Zamalek".

Acrescentou: "Quanto às notícias que circulam sobre sua saída para assinar com outro clube, essas notícias são como outras que têm o objetivo de manchar sua imagem diante dos torcedores, não têm nenhum fundamento verdadeiro e não houve nenhuma reunião ou negociação com nenhum clube dentro ou fora do Egito".

O empresário concluiu: "Abdallah El Said também estuda atualmente tomar a decisão de encerrar sua carreira no futebol de forma definitiva pela porta do clube Zamalek".