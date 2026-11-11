Abalo no quadro de funcionários do campus: mais um dirigente deixa o Bayern de Munique

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O Bayern de Munique se separou de Florian Zahn, líder da equipe de observação e planejamento do elenco do futebol de base. O clube, recordista de títulos na Alemanha, anunciou a decisão nesta quarta-feira.

Em comunicado oficial, o Bayern afirmou que a separação foi "de comum acordo", após "boas conversas". Zahn havia deixado o Chelsea para trabalhar no centro de formação do Bayern no verão de 2019 e, portanto, passou mais de sete anos no clube de Munique.

"Florian e sua equipe descobriram, nos últimos anos, muitos jogadores talentosos que chegaram ao futebol profissional ou estão perto disso. Agradecemos a ele pelo trabalho e desejamos tudo de bom para o futuro", afirmou o diretor esportivo Christoph Freund ao reconhecer o trabalho de Zahn nos últimos anos.

O próprio Zahn também fez um balanço positivo de seu período na Säbener Straße. Ele disse sentir "orgulho e muita gratidão" por ter tido a oportunidade de trabalhar no "clube do coração". "Depois de sete anos no clube, sinto que é o momento certo para buscar meu desenvolvimento pessoal e profissional. Estou ansioso pelo que vem pela frente e continuo profundamente ligado ao Bayern. Agradeço de coração à minha equipe e a todos os superiores e colegas que me apoiaram nessa trajetória."

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Quem mais teve de deixar o Bayern de Munique?

Em um curto espaço de tempo, Zahn é o segundo dirigente a deixar o Bayern. No início de novembro, o clube havia anunciado que também seguiria caminhos separados do chefe de observação Nils Schmadtke. Nesse caso, também se falou em uma separação de comum acordo.

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O contrato de trabalho de Schmadtke segue em vigor até 31 de janeiro de 2027. Depois disso, ele deixará o clube. Originalmente, seu vínculo com o Bayern iria até o verão de 2027.

A saída de Schmadtke não foi nenhuma surpresa. Ele havia sido alvo de críticas internas por seu estilo de liderança. Filho de Jörg Schmadtke, ex-goleiro e ex-dirigente da Bundesliga, ele era considerado em Munique um aliado próximo do diretor executivo de futebol Max Eberl. Os dois já haviam trabalhado juntos no Borussia Mönchengladbach. Segundo reportagem da kicker, os dirigentes do Bayern planejam definir internamente o sucessor de Schmadtke.