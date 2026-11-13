Aaron Bouwman também pode defender outra potência europeia: "Esta é minha primeira escolha"

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O jogador do Ajax Aaron Bouwman (19) também pode defender a seleção da Inglaterra no futuro. Em entrevista à Voetbal International, ele falou sobre o dilema de qual seleção defender.

Nascido em Haarlem, Bouwman integra pela primeira vez a seleção sub-21 da Holanda neste período de jogos internacionais.

O talentoso defensor já havia atuado dezenas de vezes por diferentes seleções de base da Holanda.

Em conversa com Lentin Goodijk, jornalista que acompanha o Ajax, Bouwman é questionado se é verdade que também pode defender a Inglaterra.

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Bouwman confirma, mas deixa claro de imediato qual é sua preferência. "Estou muito bem na seleção da Holanda."

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"Joguei por todas as seleções de base daqui, e a Inglaterra também praticamente nunca entrou em contato. Então a Holanda é mesmo minha primeira escolha", afirma Bouwman com convicção.

Bouwman também poderia defender a Jamaica. Seu pai é holandês, enquanto sua mãe nasceu na Inglaterra e é meio jamaicana.

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Bouwman nunca disputou a fase final de um torneio. "Por muito pouco, não deu certo em nenhuma das vezes. Com as seleções sub-17 e sub-19 também, infelizmente. Foi uma pena, então agora tem que acontecer."

"A seleção sub-21 da Dinamarca é uma adversária difícil, mas, com a equipe que temos, podemos conseguir. Estudamos bem o adversário. Espero que tudo dê certo nestes dois jogos", conclui o jovem talento.