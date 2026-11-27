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Depois de uma semana de preocupação e expectativa nos bastidores do Barcelona, o nome que todos esperavam voltou ao centro das atenções: Hamza Abdelkarim, o jovem atacante egípcio, se recuperou e retornou aos treinos, mostrando que está totalmente pronto para comandar o Barcelona Atlètic no duelo decisivo contra o Terrassa.

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De acordo com o jornal espanhol "Sport", a volta de Hamza não acontece em um momento qualquer, mas sim quando o time B precisa de todas as suas armas para recuperar o equilíbrio e seguir na briga pelo acesso, depois de um período em que o jogador desfalcou a equipe em duas partidas importantes, o que afetou os planos da comissão técnica.

Hamza ficou fora do clássico do time B contra o Espanyol, como estava previsto, e também não pôde ser utilizado pela equipe principal no domingo, diante do Villarreal, por causa de dores musculares que o impediram de atuar em qualquer uma das duas equipes, como o jornal já havia confirmado anteriormente.

O atacante da seleção egípcia sentiu um leve desconforto no último sábado, e o clube decidiu poupá-lo imediatamente para evitar qualquer risco de agravamento de um possível problema físico. A decisão se mostrou acertada, já que o jogador aproveitou a semana inteira para se recuperar da maneira correta.

O treinador Belletti não pôde contar com ele no Estádio Dani Jarque, em uma partida que, ironicamente, terminou empatada sem gols, um jogo em que faltou ao time B o toque final diante do gol, justamente a especialidade de Hamza.

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Na sexta-feira veio o sinal mais importante: Hamza treinou normalmente sob o comando de Belletti, confirmando que o período de ausência terminou e que o jogador está pronto para atuar contra o Terrassa.

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Abdelkarim é considerado peça importante nos planos da equipe principal, mas a prioridade nas últimas semanas tem sido dar a ele mais minutos em campo e um papel de destaque no time B, para que não sofra as consequências da ausência, recupere a plena forma física e ajude o Barcelona Atlètic na busca pelo acesso.

Nesse contexto, o jogador também não viajou a Baku para a partida da Champions League, embora Gestau tenha sido relacionado para a equipe principal naquela ocasião, o que confirma que o plano do clube é claro: Hamza será a referência ofensiva do time B na próxima etapa.

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O jornal aponta que a presença de Hamza nos treinos significa que ele estará disponível para o jogo de sábado contra o Terrassa, no Estádio Johan Cruyff, uma partida muito importante para ele recuperar o nível e voltar a ser peça central no time B depois de ter ficado fora dos dois últimos jogos.

Ainda assim, parece praticamente descartado que ele faça parte dos planos da equipe principal para a partida de domingo em La Coruña, já que o Barcelona viaja no sábado, o que torna extremamente difícil para Abdelkarim conciliar os dois compromissos.

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A decisão final caberá à comissão técnica, mas o fato de ter treinado com Belletti na última sexta-feira indica que o próximo destino dele será o time B.

Hamza já sabe o que é marcar nesta temporada pelo Barcelona Atlètic: ele converteu um pênalti contra o Utebo em sua estreia pelo time B, partida que terminou com vitória do Barcelona por 2 a 1, deixando rapidamente sua primeira marca.