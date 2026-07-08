A vitória sobre o Egito não é suficiente... A Argentina não consegue recuperar a liderança mundial

A seleção argentina recebeu uma notícia decepcionante após sua vitória difícil sobre o Egito por 3 a 2 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e sua classificação para as quartas de final, onde enfrentará a Suíça.

A vitória sobre os Faraós não foi suficiente para que a equipe de Lionel Scaloni voltasse ao topo do ranking da FIFA, já que a França manteve a liderança conquistada com a vitória sobre o Paraguai nas oitavas de final do torneio.

A seleção dos “Galo” elevou sua pontuação para 1.925,86 pontos, superando o “Tango”, que também elevou sua pontuação para 1.925,15 pontos, com uma diferença mínima de apenas 0,71 ponto.

De acordo com o jornal argentino “TYC”, desde a criação do ranking da FIFA, nenhuma seleção que chegou à Copa do Mundo na liderança conseguiu conquistar a taça de ouro, o que suscita preocupações quanto à trajetória do “Tango” na competição, já que assumiu a liderança do ranking antes do torneio, aproveitando-se da derrota da França para a Costa do Marfim por 1 a 2 e do empate da Espanha com o Iraque por 1 a 1, e, em seguida, a seleção latino-americana confirmou sua superioridade com duas vitórias sobre Honduras e a Islândia.

No entanto, a queda da Argentina para o segundo lugar no ranking não é definitiva, já que o sistema de classificação é atualizado após cada partida da Copa do Mundo, e ainda há possibilidade de a Argentina e a França trocarem de posição.

No entanto, a torcida do “Tango” ficou dividida entre aqueles que veem isso como um tropeço momentâneo nas estatísticas e aqueles que consideram isso uma forma de escapar da “maldição do líder”, que derrubou todos os que ocupavam o topo antes do início do torneio mundial.

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