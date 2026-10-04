A verdade sobre a punição da Fifa contra o Al Ahly do Egito

O especialista jurídico Amer Al-Omayra deu sua opinião sobre o que foi divulgado a respeito da possibilidade de o clube egípcio Al-Ahly sofrer uma punição de proibição de registro, no contexto da disputa com o suíço Harald Gamperle, ex-auxiliar técnico da comissão técnica de Marcel Koller.

A Câmara de Resolução de Disputas da Federação Internacional de Futebol (Fifa) obrigou o Al-Ahly a pagar 357.500 euros ao suíço Harald Gamperle, ex-auxiliar técnico de Marcel Koller, além de juros anuais de 5%.









Al-Omayra disse, em declarações ao jornalista Abou Al-Maaty Zaki, publicadas por este em sua página no Facebook, que as decisões da Fifa relacionadas ao não pagamento dos valores devidos a jogadores ou membros da comissão técnica podem levar à proibição de registro do clube por 3 períodos.

No entanto, ele esclareceu ao mesmo tempo que a punição não será executada no momento, devido ao recurso do Al-Ahly contra a decisão logo após ser proferida.

E explicou: "A decisão sobre o auxiliar de Koller foi proferida no dia 26 de maio passado, mas o caso ficou conhecido pela imprensa na última quinta-feira, e a diretoria do Al-Ahly, por sua vez, apresentou um recurso contra ela. Portanto, isso suspende a execução das decisões financeiras até que o Tribunal Esportivo se pronuncie sobre o assunto".

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A disputa remonta à decisão do Al-Ahly de afastar Gamperle de suas funções em abril de 2025, apesar de seu contrato seguir vigente até junho de 2026.

O treinador manteve, perante a Fifa, seu direito de receber o salário após ser afastado de suas funções, enquanto o Al-Ahly afirmou que cumpriu suas obrigações financeiras até seu último dia de trabalho.

A Câmara de Resolução de Disputas entendeu que o contrato permaneceu em vigor e obrigou o Al-Ahly a pagar 11 salários referentes ao período de maio de 2025 a março de 2026, totalizando 357.500 euros, com juros de 5% sobre cada parcela até a quitação.

Segundo a decisão, o Al-Ahly recebeu o direito de recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) no prazo de 21 dias a partir do recebimento da notificação.