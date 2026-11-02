O empresário emiradense Khalaf Al Habtoor pôs fim à polêmica levantada nas últimas horas sobre a possibilidade de comprar o clube egípcio Zamalek ou de entrar em investimentos na empresa de futebol vinculada ao clube, encerrando as especulações que circulavam a respeito da existência de propostas financeiras ou negociações nesse sentido.

Al Habtoor negou, de forma categórica, a veracidade das notícias que falavam sobre o seu desejo de adquirir o clube branco ou de investir na empresa de futebol, afirmando que o que foi divulgado em alguns veículos de imprensa e em plataformas de redes sociais não tem qualquer relação com a verdade.

O empresário emiradense escreveu, por meio de sua página oficial na rede social "Facebook": "Acompanhei com estranheza o que vem sendo novamente divulgado em alguns veículos de imprensa e sites de redes sociais sobre a minha intenção de comprar o clube egípcio Zamalek ou de apresentar propostas financeiras para investir na empresa de futebol vinculada a ele".

E acrescentou: "Gostaria de esclarecer que essas notícias são absolutamente falsas e não têm nenhum fundamento de verdade, nem de perto nem de longe. Não apresentei qualquer proposta para comprar o clube ou investir nele, nem entrei em qualquer negociação a esse respeito, e tudo o que se publica sobre quantias financeiras ou supostos acordos não tem qualquer relação com a verdade".

Al Habtoor esclareceu que nutre um grande respeito pelo clube Zamalek e por sua torcida, destacando o seu interesse em apoiar o esporte e a juventude egípcia, mas ressaltou que há uma diferença entre apoiar as atividades esportivas e investir nos clubes e geri-los.

E prosseguiu: "Eu sou um amante do esporte e nutro todo o respeito e consideração pelo tradicional clube Zamalek e por todos os clubes esportivos egípcios e suas torcidas. Além disso, sempre me empenho em apoiar a juventude egípcia e incentivar suas conquistas, algo que expressei na prática por meio de nossas iniciativas de apoio ao esporte, entre elas a homenagem à seleção egípcia de futebol após sua honrosa atuação na Copa do Mundo".

E complementou: "Mas apoiar o esporte e a juventude é uma coisa, e investir em clubes de futebol e geri-los é algo completamente diferente. Eu não possuo investimentos nessa área, não alego possuir a experiência necessária para administrar e desenvolver clubes esportivos e não tenho qualquer plano de entrar nela".

Ao encerrar sua fala, Al Habtoor dirigiu uma mensagem aos veículos de imprensa, exigindo rigor na apuração antes de publicar qualquer notícia relacionada ao seu nome ou aos seus projetos e investimentos, e que não tratem informações incorretas como se fossem fatos.

E concluiu: "Todo o meu carinho e consideração pela irmã República Árabe do Egito e por seu querido povo. Desejo ao clube Zamalek e a todos os clubes egípcios contínuo progresso e sucesso, e ao esporte egípcio mais conquistas e brilho".