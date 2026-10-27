A verdade sobre a briga entre Amouta e Ahmed Reda e o futuro incerto do trio do Ahly

O comentarista Ahmed Shobeir, ex-goleiro do Al Ahly e da seleção do Egito, revelou os bastidores de uma série de assuntos polêmicos dentro do clube, em meio à queda de rendimento nos resultados, falando sobre a verdade a respeito do desentendimento entre o técnico marroquino El Houssine Ammouta e Ahmed Reda, além da situação de Emam Ashour e do futuro da participação de Mohamed Hany e Yasser Ibrahim.

Shobeir negou a existência de uma briga entre El Houssine Ammouta e Ahmed Reda, meio-campista do Al Ahly, afirmando que o jogador se sente irritado pela falta de participação, algo natural diante do desejo de todo jogador de ter a oportunidade de provar suas capacidades.

Shobeir disse, por meio de sua conta na plataforma "X": "Ahmed Reda brigou com Ammouta? Não, não brigou. Ahmed Reda está chateado? Sim, está chateado. Ahmed Reda está com raiva? Qualquer jogador que não joga fica chateado, mas a inteligência está em não deixar que essa chateação afete seu nível nem seu treino, nem mude sua expressão".

Shobeir abordou a situação de Emam Ashour, apontando a existência de um estado de insatisfação dentro da comissão técnica em relação ao nível do jogador e ao seu esforço nos treinos, em comparação com o que costumava apresentar, apesar de sua posição como um dos jogadores mais destacados do Egito.

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Ele explicou que a permanência de Emam na escalação titular dependerá de seu comprometimento nos treinos e de seu nível quando tiver a oportunidade de participar, afirmando que a melhora em seu desempenho pode fazê-lo retornar aos planos principais, enquanto a continuidade da situação atual pode levá-lo a ficar fora da escalação.

Ele acrescentou que o Al Ahly parece determinado a impor mais disciplina dentro da equipe, em meio à queda nos resultados, depois de a diretoria e a comissão técnica, segundo suas palavras, terem proporcionado as condições necessárias para alcançar melhores resultados.

Mohamed Hany e Yasser Ibrahim na zona de dúvida

Em relação a Mohamed Hany, Shobeir afirmou que a renovação do contrato do jogador está ligada a um desentendimento sobre a cláusula do percentual de participação, já que o jogador deseja obter uma isenção dessa condição, enquanto o Al Ahly se mantém firme nas regras que estabeleceu quanto à renovação dos contratos.

Ele apontou que a participação de Hany pode se tornar duvidosa no próximo período, apesar de sua regularidade nos treinos, destacando que Wael Gomaa já havia descrito sua exclusão como uma decisão técnica, com expectativas de que continue difícil para ele obter oportunidades de participação.

Shobeir também relacionou a situação de Yasser Ibrahim às questões da renovação e do nível técnico, esclarecendo que o jogador está saudável, mas ficou de fora da última partida, e sua participação pode mudar conforme as necessidades da equipe e o grau de convencimento da comissão técnica em relação ao seu desempenho.

Shobeir encerrou sua fala afirmando que a participação de Mohamed Hany e Yasser Ibrahim continuará sendo acompanhada ao longo do próximo período, em meio ao entrelaçamento das considerações técnicas com as questões de renovação de contratos dentro do Al Ahly.