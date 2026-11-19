As boas atuações de Senne Lammens, goleiro do Manchester United, pela seleção da Bélgica levantaram dúvidas dentro da própria seleção sobre a condição de titular de Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, que ficou fora dos últimos jogos para descansar.
Senne Lammens, de 24 anos, impressionou nos últimos jogos da Liga das Nações, dos quais Courtois, de 34 anos, combinou com o técnico Mark van Bommel ficar de fora para descansar, embora espere recuperar seu lugar antes da Eurocopa de 2028.
Lammens foi titular em cinco dos seis jogos da fase de grupos, e seu desempenho se destacou especialmente nas duas últimas vitórias, sobre a Turquia por 2 a 1 e sobre a Itália por 4 a 1.
Ele evitou o gol de empate nos minutos finais contra a Turquia e defendeu um pênalti contra a Itália, ajudando a Bélgica a garantir o segundo lugar do grupo e a classificação para as quartas de final.
O jornal espanhol "Mundo Deportivo" reproduziu um trecho do site Walfoot: "Sob grande pressão no gol do Manchester United, Senne Lammens cometeu alguns erros. No entanto, o jovem goleiro recuperou a confiança com a seleção belga, principalmente depois de defender um pênalti contra a Itália".
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O jornal destacou que "Lammens está consolidando seu lugar como peça fundamental na seleção" e questiona: "A posição de Courtois está em risco?".
A publicação também repercutiu a opinião de Marc Degryse, ex-jogador da seleção belga, que sugeriu a Van Bommel manter a confiança no jovem goleiro quando Courtois voltar e dizer ao jogador do Real Madrid: "Thibaut, você vai ficar no banco de reservas".
Nesse contexto, o ex-goleiro e comentarista Frank Boeckx acredita que Van Bommel vai optar por devolvê-lo à equipe titular e dirá algo como: "Senne Lammens, muito bem, mas o Thibaut está brigando pelo título, e você está lutando para não ser rebaixado".
O Manchester United, comandado desde esta semana pelo argentino Mauricio Pochettino, ocupa atualmente a 18ª posição da Premier League, com uma vitória, cinco empates e quatro derrotas, e Lammens não recebe na Inglaterra os mesmos elogios que recebe em seu país.
O irlandês Roy Keane, ex-jogador do United, afirmou: "Ele foi muito bem no ano passado, mas agora está custando pontos ao Manchester United".
O ex-jogador e comentarista Gary Neville também acredita que o clube inglês precisa reforçar a posição de goleiro, embora não necessariamente para substituir o belga.
"Acho que Pochettino vai querer contratar outro goleiro para aumentar a concorrência. Não estou dizendo que ele vai substituir Lammens; ainda é cedo", declarou Neville, acrescentando que considera que o goleiro mostrou qualidade suficiente para continuar no time.
Apesar da polêmica em torno da posição de titular, não existe rivalidade pessoal entre os dois goleiros belgas.
"Com certeza, vou ter que disputar o meu lugar, como combinei com o técnico. O Senne fez um ótimo trabalho, e a concorrência é importante. Temos goleiros excelentes na Bélgica", disse Courtois recentemente.
Lammens, por sua vez, não esconde suas ambições e está confiante de que sua trajetória de destaque na seleção ainda não terminou. Após a vitória sobre a Itália, ele afirmou: "Espero continuar como goleiro titular pelo maior tempo possível".