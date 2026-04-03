A única federação a escapar... Sanções asiáticas atingem os clubes sauditas

Os clubes sauditas participantes das competições asiáticas foram alvo de sanções disciplinares devido a algumas infrações cometidas durante os jogos anteriores.

O jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat” divulgou algumas das sanções impostas pela Comissão de Disciplina da Confederação Asiática de Futebol (AFC) aos diversos clubes participantes das competições da Liga dos Campeões da Ásia e da Liga dos Campeões da Ásia 2.

Os clubes Al-Hilal e Al-Ahli sofreram sanções disciplinares na Liga dos Campeões da Ásia, sem que o clube Al-Ittihad fosse afetado, enquanto o Al-Nassr também sofreu sanções na Liga dos Campeões da Ásia 2.

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A punição mais notável foi imposta ao Al-Hilal, que foi multado em 35 mil dólares, e ao seu atacante uruguaio Darwin Núñez, multado em 20 mil, por não comparecerem às atividades com a imprensa após o término da partida contra o Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos, na oitava rodada da fase de grupos.

Já o Al-Ahli foi multado em um total de 9.250 dólares, devido ao atraso na entrada em campo antes da partida contra o Shabab Al-Ahli na oitava rodada da fase de grupos, além da entrada de pessoas não autorizadas.

Já na Liga dos Campeões da Ásia 2, o Al-Nasr foi multado em 1.750 dólares, devido ao atraso de seus jogadores em entrar em campo antes do início do segundo tempo da partida contra o Arkadag do Turcomenistão, na partida de ida das oitavas de final.