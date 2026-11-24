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A crise da final da Copa Africana de Nações de 2025 ainda não chegou totalmente ao fim, apesar da decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) a favor do Senegal na disputa que o país travou com a Confederação Africana de Futebol (CAF) e a Federação Real Marroquina de Futebol.

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Depois de perder o título por decisão judicial, o Marrocos tem diante de si uma última chance de seguir com a batalha jurídica, embora o caminho para reverter o veredito seja cheio de obstáculos e não abra espaço para uma revisão completa dos detalhes do caso.

Após mais de oito meses de espera, especulações e declarações contraditórias, além da audiência realizada no início de outubro na cidade suíça de Lausanne, a Corte Arbitral do Esporte divulgou sua sentença nesta terça-feira. A decisão encerra uma longa fase da disputa sobre a final da Copa Africana de Nações de 2025, dá ao Senegal o resultado que o país esperava e retira o título do Marrocos.

Mas a sentença significa o fim da linha para o Marrocos? A resposta não é definitiva, já que ainda existe uma brecha jurídica que permite recorrer da decisão, embora ela seja excepcional e muito limitada.

Tribunal Federal Suíço: o último recurso

O regulamento permite contestar as decisões da Corte Arbitral do Esporte no Tribunal Federal Suíço, corte suprema que representa a mais alta autoridade judicial do país.

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A federação marroquina, assim como as demais partes envolvidas na disputa, tem um prazo de até 30 dias a partir da notificação oficial da decisão para apresentar recurso ao tribunal suíço.

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No entanto, esse passo não significa reabrir o caso do zero nem dar aos juízes poder para reavaliar os fatos e as provas técnicas e esportivas em que a Corte Arbitral do Esporte baseou sua sentença.

O Tribunal Federal Suíço analisa esse tipo de recurso dentro de um escopo bastante restrito, concentrado principalmente na regularidade dos procedimentos legais e no respeito às normas que regem a arbitragem, e não em um novo julgamento do mérito da disputa.

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Cinco motivos que podem abrir caminho para o recurso

As normas jurídicas estabelecem cinco motivos principais que podem fundamentar um recurso contra as decisões da Corte Arbitral do Esporte no Tribunal Federal Suíço.

O primeiro é a composição irregular do painel arbitral, seja na forma de nomeação do árbitro único, seja na formação do painel que julgou o caso.

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O segundo diz respeito à competência, especificamente quando o painel arbitral aceita julgar uma disputa que não está dentro de suas atribuições ou se declara incompetente em um caso que teria o direito de julgar.

O terceiro abrange situações em que o painel arbitral vai além dos pedidos apresentados ou deixa de se pronunciar sobre algum dos pedidos feitos pelas partes.

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Também é possível recorrer caso haja violação do princípio da igualdade de tratamento entre as partes ou se o direito de uma delas de ter suas alegações e argumentos ouvidos durante o processo tiver sido prejudicado.

O quinto e último motivo é a incompatibilidade da decisão arbitral com a ordem pública, uma das exceções que permitem a intervenção judicial em sentenças proferidas por órgãos de arbitragem internacionais.

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O Marrocos pode recuperar o título?

Esses motivos deixam claro que as chances do Marrocos não dependem de simplesmente contestar o resultado a que chegou a Corte Arbitral do Esporte. O país precisa provar a existência de uma falha jurídica ou processual grave que se enquadre em um dos cinco casos previstos.

Dessa forma, o Tribunal Federal Suíço não terá de reexaminar os acontecimentos da final nem avaliar o merecimento de cada seleção ao título. A corte vai analisar apenas se os procedimentos e as garantias legais foram respeitados durante o julgamento do caso.

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Os números mostram as limitações desse caminho: segundo a Corte Arbitral do Esporte, apenas cerca de 6% de suas decisões são contestadas no Tribunal Federal Suíço a cada ano, o que reflete o caráter excepcional desse procedimento.

Enquanto a federação marroquina tem 30 dias para tomar sua decisão, as atenções se voltam para a posição de sua equipe jurídica e para a dúvida sobre se ela encontrará fundamentos suficientes para disputar o último round da batalha judicial.

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Depois de perder o título por decisão da Corte Arbitral do Esporte, resta ao Marrocos apenas esse caminho excepcional, em uma última tentativa de mudar o rumo de um dos casos mais polêmicos da história das finais da Copa Africana de Nações.