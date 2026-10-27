A última dança? Messi se despede do sonho da Bola de Ouro em uma posição inesperada

O argentino Lionel Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, encerrou sua participação na edição de 2026 do prêmio na quinta colocação, graças à sua atuação com a seleção de seu país na Copa do Mundo, em um resultado que devolveu seu nome à lista dos concorrentes aos mais altos prêmios individuais, apesar de ter completado 39 anos e de estar próximo do fim de sua carreira internacional, mantendo em aberto a possibilidade de seu retorno aos pódios individuais, mesmo distante dos holofotes do futebol europeu.

O jornal francês "L'Équipe" informou que Messi faltou à cerimônia da Bola de Ouro realizada na noite de segunda-feira em Londres, após ter viajado a Oviedo para receber o Prêmio Princesa das Astúrias na sexta-feira, antes de retornar aos Estados Unidos para atuar pelo Inter Miami diante do New York, em uma partida que terminou com a derrota de seu time por dois gols a zero.

A ausência do astro argentino veio após sua aposentadoria do futebol internacional neste verão, já que ele não conseguiu acrescentar a nona Bola de Ouro ao seu histórico, mas alcançou um feito notável ao ocupar a quinta posição na classificação, aproveitando sua atuação de destaque na Copa do Mundo, que representou um momento marcante em sua trajetória com a seleção argentina.

Messi fez um torneio forte, no qual marcou 8 gols decisivos até a partida final, antes de sua seleção perder para a Espanha por um gol a zero após a prorrogação, em um final doloroso para uma trajetória internacional que o viu marcar 126 gols em 208 partidas com a camisa da Argentina.

Apesar de não ter comparecido à cerimônia, Messi recebeu calorosos aplausos do público do London Palladium, quando seu nome apareceu em um vídeo que repassava os vencedores anteriores do prêmio, em uma cena que refletiu a continuidade de sua popularidade e de seu status entre os maiores astros do futebol de toda a história.

Os números de Messi não bastam para competir com a elite da Europa

A indicação de Messi veio apesar de seu distanciamento da disputa semanal nas grandes ligas europeias, já que ele marcou 40 gols e deu 27 assistências em 41 partidas pelo Inter Miami no período abrangido pela votação, mas jogar na liga norte-americana não lhe conferiu a mesma presença diante dos clubes de elite da Europa.

Ao chegar à quinta colocação, Messi elevou para 17 o número de suas participações nas indicações da Bola de Ouro, entre elas 14 aparições entre os três primeiros colocados, alcançando um recorde no número de vezes em que subiu ao pódio, enquanto Cristiano Ronaldo o supera no número de indicações, com um total de 18 vezes.

Com Messi vinculado a um contrato com o Inter Miami até dezembro de 2028, a porta continua aberta para a continuidade de sua carreira no nível dos clubes, ainda que as chances de ele voltar a concorrer à Bola de Ouro pareçam atreladas à sua capacidade de fazer uma temporada excepcional que o recoloque no centro das atenções mundiais.

Por outro lado, parece que a era da rivalidade histórica entre Messi e Ronaldo se aproxima de seu fim, após a dupla ter dominado o prêmio, conquistando 12 títulos de um total de 13 entre os anos de 2008 e 2021, antes de a disputa passar para uma nova geração de astros.

A polêmica surge em um momento em que Mbappé enfrenta pressões após não conseguir vencer a Bola de Ouro de 2026, que foi para o atacante inglês Harry Kane, em um resultado que contrariou as expectativas de alguns torcedores do astro francês