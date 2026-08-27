Em uma noite em que todos aguardavam o sorteio da morte na Liga dos Campeões, Aleksander Ceferin, presidente da União das Federações Europeias de Futebol, decidiu roubar os holofotes com um prêmio sem precedentes.

O prêmio não é concedido a quem marca mais ou drible melhor, mas a quem demonstra sua humanidade, e a surpresa é que o primeiro a conquistá-lo não foi um astro do ataque, mas um zagueiro brasileiro que fez seus adversários chorarem antes mesmo de sua torcida.

Ceferin anunciou a criação de um prêmio totalmente inédito, intitulado "Prêmio de Respeito Fora de Campo", em uma iniciativa que visa redefinir o conceito de estrelato no futebol moderno.

O anúncio ocorreu à margem da cerimônia do sorteio da fase de liga da competição da Liga dos Campeões da Europa, na qual Ceferin afirmou que este prêmio tem como objetivo homenagear os jogadores que personificam os valores do espírito esportivo e do respeito verdadeiro dentro e fora do gramado, longe dos números e das conquistas.

A Uefa esclareceu que o novo prêmio surge em reconhecimento à conduta esportiva nobre, em uma mensagem clara de que o futebol não é apenas gols e títulos.

Marquinhos entra para a história

O capitão do Paris Saint-Germain, o brasileiro Marquinhos, foi o primeiro a entrar para a história deste prêmio, após ser escolhido como o primeiro vencedor de todos os tempos.

O presidente do clube parisiense, Nasser Al-Khelaïfi, recebeu o prêmio em seu nome durante a cerimônia, em um momento que foi aplaudido pelos presentes.

Marquinhos expressou sua enorme felicidade com essa homenagem em uma mensagem em vídeo transmitida durante a cerimônia, dizendo: "Gostaria de agradecer a todos por este prêmio. Acredito que o jogo limpo é muito importante, seja no futebol ou na vida".

O zagueiro brasileiro acrescentou, em uma mensagem que reflete o motivo de sua escolha: "Continuarei demonstrando respeito aos meus companheiros, aos meus adversários, aos árbitros e a todos os envolvidos no jogo. Estou muito feliz e me sinto orgulhoso de ter recebido este prêmio".

Por sua vez, Nasser Al-Khelaïfi elogiou o capitão de sua equipe, considerando que essa homenagem reflete o reconhecimento da União Europeia por sua conduta e seu espírito esportivo excepcional dentro e fora de campo.

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A consagração de Marquinhos com este prêmio inédito veio após seu tocante gesto de humanidade na final da Liga dos Campeões da Europa da temporada passada, quando fez questão de consolar os jogadores do inglês Arsenal após a derrota na final para sua equipe, o Paris Saint-Germain, em uma cena em que o espírito esportivo prevaleceu sobre a amargura da derrota e a euforia da vitória.