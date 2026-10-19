A Uefa impõe mudança surpreendente ao Barcelona diante do Paris

O Barcelona enfrentará o Paris Saint-Germain no estádio Parque dos Príncipes, amanhã, terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, vestindo a camisa laranja da temporada passada.

Isso aconteceu depois que a União das Associações Europeias de Futebol, a "UEFA", e a entidade responsável pela transmissão televisiva solicitaram que não fosse utilizada nenhuma das camisas do time catalão da temporada atual, para evitar problemas relacionados à clareza de visão.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o Barcelona, comandado por seu treinador Hansi Flick, decidiu vestir a terceira camisa da temporada passada, depois que a União das Associações Europeias de Futebol e a entidade responsável pela transmissão televisiva consideraram que as três camisas do time para a temporada atual poderiam causar confusão visual durante o confronto com o Paris Saint-Germain.

As entidades envolvidas descartaram a camisa principal do Barcelona, que combina as cores azul e vermelho-escuro, além das duas camisas reservas.

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A segunda camisa do Barça, que combina as cores preto e roxo, se assemelha às cores do time francês, enquanto as emissoras e a UEFA consideraram que a cor azul na terceira camisa também poderia causar alguns problemas de visão para os espectadores através das telas de televisão.

Esta não será a primeira vez que o Barcelona vestirá a camisa laranja da temporada passada durante a temporada atual, já que os jogadores de Hansi Flick já haviam aparecido com ela durante o amistoso que o time disputou contra o Basel no âmbito de sua preparação para a nova temporada.

Essa aparição carrega uma lembrança positiva para o time catalão, depois que o Barcelona conquistou a vitória por 5 a 2 sobre o Basel no estádio St. Jakob-Park.



