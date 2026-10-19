A Uefa estabelece prazo final para Infantino responder às perguntas polêmicas

A União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) notificou a Federação Internacional de Futebol (FIFA) sobre a necessidade de emitir documentos essenciais e responder a todas as perguntas relativas à sua governança e ao processo de tomada de decisão até o prazo final de 2 de novembro próximo.

Na reunião do conselho da FIFA na última quinta-feira, o presidente Gianni Infantino pediu desculpas por seu plano de vender os clubes participantes da Copa do Mundo, mas não conseguiu apresentar uma explicação completa sobre como a proposta foi elaborada.

Na carta à qual a "BBC Sport" teve acesso, o secretário-geral da União das Federações Europeias de Futebol, Theodore Theodoridis, afirmou que o órgão administrativo do futebol mundial não conseguiu abordar "uma série de perguntas fundamentais".

O comunicado dizia: "Ainda há outras perguntas sem resposta, e as informações e os documentos solicitados não foram apresentados".

A carta continha oito páginas de perguntas que abrangiam uma série de questões, desde o investimento privado no projeto FIFA Forward Enterprise (FFE) até o prêmio da paz da FIFA e a controversa suspensão imposta ao atacante dos Estados Unidos da América, Folarin Balogun, na Copa do Mundo.

O comunicado prosseguiu: "A retirada da Federação Internacional de Futebol, o reconhecimento dos erros e o anúncio de 'possíveis reformas na governança' não respondem a como as decisões relevantes foram tomadas ou por que o conselho da FIFA não participou na etapa apropriada".

E continuou: "Qualquer recusa em divulgar informações ou documentos deve ser justificada individualmente, com uma explicação clara dos motivos específicos nos quais se baseou".

E apontou: "Essas perguntas exigem respostas agora. Não podem ser adiadas até a próxima reunião do conselho da FIFA — assim como futuras reformas de governança não podem substituir o escrutínio das decisões já tomadas e a responsabilização por elas".

A União das Federações Europeias de Futebol não especificou quais medidas pretende tomar caso a Federação Internacional de Futebol (FIFA) não cumpra o prazo final.

As perguntas foram feitas pela primeira vez a Infantino no conselho da FIFA na semana passada.

A presidente da Federação Inglesa de Futebol, Debbie Hewitt — vice-presidente da FIFA —, declarou em seguida: "Se ele não responder a essas perguntas, não está apto a ser presidente da FIFA".



