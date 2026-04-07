Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Traduzido por

A UEFA escolhe o melhor jogador da partida entre Real Madrid e Bayern de Munique

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
M. Neuer
Espanha
Alemanha

Grande tranquilidade nos momentos decisivos para o campeão do confronto entre Real e Bayern

A União Europeia de Futebol (UEFA) revelou o nome do vencedor do prêmio de Melhor Jogador da partida entre Real Madrid e Bayern de Munique, disputada na noite desta terça-feira, na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Bayern de Munique venceu no estádio do Real Madrid, o “Santiago Bernabéu”, por 2 a 1, dando um passo importante rumo à classificação para as semifinais da Liga dos Campeões.

Luis Díaz e Harry Kane marcaram os dois gols do Bayern de Munique aos 41 e 46 minutos, enquanto Kylian Mbappé marcou o único gol do Real Madrid aos 74 minutos.

A UEFA escolheu o experiente goleiro alemão Manuel Neuer, capitão do Bayern de Munique, como o melhor jogador da partida, já que ele se destacou e defendeu mais de uma chance real dos jogadores do Real Madrid, especialmente da dupla Mbappé e Vinícius Júnior.

A UEFA declarou em seu site oficial: “Manuel Neuer recebeu o prêmio de melhor jogador da partida. O grupo de observadores técnicos da Federação Europeia de Futebol afirmou: ‘Ele demonstrou grande tranquilidade nos momentos decisivos, fez defesas de extrema importância e mostrou uma capacidade excepcional nos confrontos individuais’”.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB

Neuer subiu para o nono lugar, empatado, na lista dos jogadores com mais partidas disputadas em competições europeias de clubes ao longo da história, ao lado de Gianluigi Buffon, Lionel Messi e Thomas Müller, com 167 jogos.

Neuer precisa de mais duas partidas para igualar o recorde de Robert Lewandowski na oitava posição, enquanto Cristiano Ronaldo lidera a lista com 197 partidas.

Vale lembrar que a partida de volta será disputada na Allianz Arena, na próxima quarta-feira, para definir quem se classifica para as semifinais da Liga dos Campeões e enfrentará o vencedor do confronto entre Paris Saint-Germain e Liverpool.

Leia também: Díaz segue os passos de Hakimi na Liga dos Campeões


Publicidade