A UEFA escolhe o melhor jogador da partida entre Real Madrid e Bayern de Munique

A União Europeia de Futebol (UEFA) revelou o nome do vencedor do prêmio de Melhor Jogador da partida entre Real Madrid e Bayern de Munique, disputada na noite desta terça-feira, na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Bayern de Munique venceu no estádio do Real Madrid, o “Santiago Bernabéu”, por 2 a 1, dando um passo importante rumo à classificação para as semifinais da Liga dos Campeões.

Luis Díaz e Harry Kane marcaram os dois gols do Bayern de Munique aos 41 e 46 minutos, enquanto Kylian Mbappé marcou o único gol do Real Madrid aos 74 minutos.

A UEFA escolheu o experiente goleiro alemão Manuel Neuer, capitão do Bayern de Munique, como o melhor jogador da partida, já que ele se destacou e defendeu mais de uma chance real dos jogadores do Real Madrid, especialmente da dupla Mbappé e Vinícius Júnior.

A UEFA declarou em seu site oficial: “Manuel Neuer recebeu o prêmio de melhor jogador da partida. O grupo de observadores técnicos da Federação Europeia de Futebol afirmou: ‘Ele demonstrou grande tranquilidade nos momentos decisivos, fez defesas de extrema importância e mostrou uma capacidade excepcional nos confrontos individuais’”.

Neuer subiu para o nono lugar, empatado, na lista dos jogadores com mais partidas disputadas em competições europeias de clubes ao longo da história, ao lado de Gianluigi Buffon, Lionel Messi e Thomas Müller, com 167 jogos.

Neuer precisa de mais duas partidas para igualar o recorde de Robert Lewandowski na oitava posição, enquanto Cristiano Ronaldo lidera a lista com 197 partidas.

Vale lembrar que a partida de volta será disputada na Allianz Arena, na próxima quarta-feira, para definir quem se classifica para as semifinais da Liga dos Campeões e enfrentará o vencedor do confronto entre Paris Saint-Germain e Liverpool.

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