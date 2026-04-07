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Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

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A UEFA atende ao pedido “excepcional” do Real Madrid antes do clássico contra o Bayern

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Espanha
Alemanha

Os olhos dos fãs de futebol de todo o mundo estão voltados para o Estádio Santiago Bernabéu, que será palco de um grande clássico europeu entre o Real Madrid, da Espanha, e o Bayern de Munique, da Alemanha, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, em um confronto considerado um dos mais esperados da temporada.

O jogo reúne duas equipes com uma história de peso na competição, consideradas entre os clubes mais consistentes e influentes do Velho Continente.

E embora o Bayern de Munique chegue ao confronto como o time mais estável tecnicamente nesta temporada, o Real Madrid, graças à sua história e personalidade europeia, continua sendo o eterno favorito, o time que sabe vencer quando todos acham que já está tudo perdido.

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Esperanças madrilenas

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No vestiário do Real Madrid, prevalece uma forte convicção na capacidade da equipe de superar o gigante bávaro, apesar de todos estarem cientes da dificuldade da tarefa.

O técnico Álvaro Arbeloa aposta na velocidade e nos arranques de Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, além da dinâmica de Federico Valverde, para explorar os espaços que o Bayern deixa na retaguarda devido ao seu estilo ofensivo aberto.

A comissão técnica acredita que este confronto pode ser o ponto de virada na temporada da equipe, especialmente porque a Liga dos Campeões representa a maior esperança de salvar uma temporada que não correspondeu às ambições do Real Madrid.

A vitória na partida de ida dará ao Real Madrid um enorme impulso moral antes do jogo de volta em Munique e reforçará suas chances de chegar às semifinais. Por isso, a equipe entra em campo com grande concentração e clara vontade de impor sua autoridade europeia diante de sua torcida.

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Confronto especial com Harry Kane

Por outro lado, o Real Madrid sabe que a maior ameaça nas fileiras do Bayern é o atacante inglês Harry Kane, que vive uma temporada excepcional e lidera a lista de artilheiros da Europa.

A defesa do Real Madrid terá de lidar com cautela com seus movimentos dentro da área, já que Kane é um jogador completo, capaz de marcar gols e criar oportunidades de qualquer posição no terço ofensivo.

A UEFA dá luz verde para o fechamento do teto do Bernabéu

No âmbito dos preparativos para a partida, a União Europeia de Futebol (UEFA) aprovou o pedido do Real Madrid para fechar o teto do Estádio Santiago Bernabéu durante o jogo, uma medida obrigatória na Liga dos Campeões que exige aprovação prévia da entidade.

A decisão tornará o ambiente dentro do estádio ainda mais animado e eletrizante, com a expectativa de que as arquibancadas fiquem lotadas com torcedores do Real Madrid e fãs de futebol de todo o mundo, em uma noite que promete ser uma das mais emocionantes da Liga dos Campeões nesta temporada. 

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