A Udinese ameaça a Roma com um feito que não acontece há 28 anos

As disputas da décima rodada da Serie A italiana, transmitida pela stc tv, começam amanhã, sábado, com a realização de 3 partidas.

A Roma visita a Udinese, enquanto o Bologna recebe o Monza, antes do clássico acalorado entre Milan e Inter.

A Roma tem 21 pontos na terceira colocação da tabela do Calcio, contra os 5 pontos que a Udinese soma, na 17ª posição.

A rede de estatísticas "Opta" informou que a Udinese conquistou duas vitórias nos últimos 4 jogos que disputou em seu estádio diante da Roma pela Serie A italiana, o mesmo número de vitórias que alcançou ao longo de suas 12 partidas anteriores em casa contra o mesmo time, que também registraram dois empates e 8 derrotas.

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A Udinese saiu com o gol não sofrido no último confronto que reuniu os dois times em seu estádio, e aspira a manter a meta intacta em duas partidas consecutivas diante da Roma pela primeira vez na história da competição.

A Udinese venceu seu último confronto diante da Roma pelo Calcio, e não conquistava duas vitórias consecutivas sobre o time da capital desde o período entre 1997 e 1998, quando obteve 4 vitórias consecutivas sob o comando de Alberto Zaccheroni.

A Udinese somou apenas 5 pontos ao longo de suas nove primeiras partidas na Serie A italiana nesta temporada, e só teve um início pior do que esse na temporada 1961-1962, quando acumulou 3 pontos.

A Udinese marcou apenas um gol ao longo de suas cinco últimas partidas na Serie A italiana, e não conseguiu marcar durante seus três últimos jogos.

A Udinese nunca havia disputado 4 partidas consecutivas na Serie A italiana sem marcar gols desde abril de 2025, sendo essa a única sequência desse tipo em sua história durante a era de contagem de três pontos por vitória.

A Roma marcou 23 gols na Serie A italiana ao longo da temporada atual, e só havia marcado um número maior de gols após as 10 primeiras rodadas em apenas 4 temporadas ao longo de toda a sua história na competição; marcou 26 gols na temporada 1960-1961, 24 gols na temporada 2013-2014, 25 gols na temporada 2015-2016 e 26 gols na temporada 2016-2017.

Emanuele Lolli, jogador da Roma, marcou seu segundo gol na Serie A italiana nesta temporada quando tinha 19 anos e 71 dias. E se conseguir marcar diante da Udinese, quando tiver 19 anos e 75 dias, se tornará um dos jogadores mais jovens na história da Roma a chegar a 3 gols na Serie A italiana.

Apenas 7 jogadores mais jovens do que ele alcançaram esse feito com a camisa do time da capital, sendo o último deles Francesco Totti em 1995.

A Udinese perdeu suas quatro últimas partidas em casa na Serie A italiana, e não conseguiu marcar nas últimas 3 delas. O time não sofria cinco derrotas consecutivas em seu estádio desde o período compreendido entre fevereiro e maio de 2018, quando perdeu 6 partidas seguidas.

Além disso, nunca havia disputado 4 partidas consecutivas em casa sem marcar gols ao longo de uma única temporada desde o período entre outubro de 1993 e janeiro de 1994, quando não conseguiu marcar durante 5 partidas consecutivas.

A Roma conquistou duas vitórias e dois empates em suas quatro primeiras partidas fora de casa na Serie A italiana nesta temporada. O time da capital não conseguia manter seu retrospecto invicto ao longo das 5 primeiras partidas fora de casa no campeonato desde a temporada 2019-2020, quando obteve 3 vitórias e dois empates.