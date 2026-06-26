A Tunísia sai da última posição da Copa do Mundo... e uma seleção árabe ocupa seu lugar!

A Tunísia garantiu oficialmente que não ocuparia a 48ª (última) posição na classificação geral da Copa do Mundo de 2026, após a derrota da seleção iraquiana (0 a 5) para o Senegal, na última rodada da fase de grupos, ficando à frente por diferença de gols marcados na disputa pelas últimas posições.

De acordo com os resultados oficiais, as seleções da Tunísia e do Iraque empataram no número de gols sofridos (12 gols cada), mas a Tunísia se destacou por ter marcado dois gols contra um único do Iraque, garantindo assim a 47ª posição e deixando a última colocação para o Iraque.

A trajetória da seleção iraquiana no torneio foi difícil desde o início: perdeu para a Noruega por 1 a 4, depois para a França por 3 a 0, antes de sofrer uma derrota contundente por 5 a 0 para o Senegal, marcando apenas um gol em três partidas e sofrendo 12 gols.

Já a seleção tunisiana começou sua trajetória com uma derrota pesada para a Suécia por 1 a 5, partida que levou à demissão do técnico Sabri Lamouchi e à nomeação do francês Hervé Renard para comandar a equipe nas duas partidas seguintes.

No entanto, a mudança técnica não alterou muito os resultados, já que as “Águias de Cartago” perderam para o Japão por 0 a 4 e, em seguida, para a Holanda por 1 a 3, encerrando a participação no torneio com dois gols marcados e 12 sofridos.