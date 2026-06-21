A Tunísia entra para a história da Copa do Mundo pela porta dos fundos

A seleção tunisiana bateu um recorde negativo que não ocorria há 52 anos na história das participações africanas na Copa do Mundo.

Isso ocorreu após a derrota da Tunísia por 4 a 0 para o Japão na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a rede “Mr. Chip”, especializada em estatísticas, a Tunísia sofreu 9 gols em suas duas primeiras partidas na Copa do Mundo de 2026 (5 a 1 contra a Suécia e 4 a 0 contra o Japão).

A rede destacou que nenhuma seleção africana havia sofrido esse número de gols nas duas primeiras rodadas de uma Copa do Mundo desde o Zaire, em 1974 (11 gols sofridos: 0 a 2 contra a Escócia e 0 a 9 contra a Iugoslávia).





A rede “Stats Foot” informou que a Tunísia se tornou a primeira seleção a perder suas duas primeiras partidas na Copa do Mundo por uma diferença de quatro gols desde a Grécia em 1994 (derrotada pela Argentina por 4 a 0 em 21 de junho de 1994 e pela Bulgária por 4 a 0 em 26 de junho de 1994).

Por outro lado, o Japão se tornou a primeira seleção asiática a conquistar uma vitória por quatro gols de diferença em qualquer fase da Copa do Mundo.



