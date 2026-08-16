O Barcelona concretizou a contratação do espanhol Rodri, astro do Manchester City, após um longo período de idas e vindas, para reforçar o elenco do time catalão a partir da nova temporada.

O futuro de Rodri estava indefinido após o fim da Copa do Mundo, com a Espanha conquistando o título e o jogador do Manchester City recebendo o prêmio de melhor jogador, em meio às tentativas de Real Madrid e Barcelona de contratá-lo.

O Real Madrid estava mais próximo de contratar Rodri no início, antes de o negócio virar em direção ao Barcelona nos últimos dias.

Por sua vez, o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, confirmou que a transferência de Rodri para o Barcelona foi fechada.

Romano disse por meio de sua conta oficial no "X": "Rodri para o Barcelona: acordo fechado para a transferência do meio-campista espanhol do Manchester City para o Barcelona".

E acrescentou: "Está tudo acertado para o ex-vencedor da Bola de Ouro. O Manchester City deu sinal verde para a última proposta apresentada pelo Barcelona".

Os últimos dias registraram intensas tentativas do Barcelona de fechar a contratação de Rodri, com mais de uma proposta apresentada ao Manchester City, e alguns relatos da imprensa indicaram que a última proposta era de 70 milhões de euros.

Vale lembrar que Rodri, que tem mais um ano de contrato com os Citizens, ficou de fora da partida do Manchester City neste domingo, diante do Arsenal, pela Supercopa da Inglaterra, que terminou com vitória do Arsenal (3 a 0).



