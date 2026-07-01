No México, cresce a confiança de que seus queridos astros do futebol conseguirão chegar até o fim da Copa do Mundo da FIFA de 2026 e conquistar o maior prêmio do esporte no dia 19 de julho.

A seleção mexicana, co-anfitriã da Copa do Mundo, foi uma das três únicas equipes (as outras sendo França e Argentina) que avançaram para as oitavas de final com um histórico impecável. O México não só venceu todas as três partidas da fase de grupos, como também não sofreu nenhum gol. A equipe manteve esse impressionante histórico defensivo ao derrotar o Equador nas oitavas de final.

Quando o México sediou a Copa do Mundo em 1970 e 1986, chegou às quartas de final nas duas ocasiões. O fato de jogar em casa nas oitavas de final também vai motivá-lo a repetir esses feitos anteriores e até mesmo superá-los.

O próximo adversário dos jogadores de Javier Aguirre será a Inglaterra ou a República Democrática do Congo, no Estádio Azteca, na Cidade do México, neste domingo (5 de julho).

Deixe o GOAL mostrar a você todos os caminhos possíveis e os adversários que aguardam o México daqui até a final da Copa do Mundo, em 19 de julho, e como você pode reservar ingressos para vê-los em ação em sua busca pela glória mundial.

Jogos e resultados do México na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final / Ingressos Quinta-feira, 11 de junho México x África do Sul (13h CST) Estádio Azteca, Cidade do México O México venceu por 2 a 0 Quinta-feira, 18 de junho México x Coreia do Sul (19h CST) Estádio Akron, Zapopan O México venceu por 1 a 0 Quarta-feira, 24 de junho México x República Tcheca (19h CST) Estádio Azteca, Cidade do México O México venceu por 3 a 0 Terça-feira, 30 de junho México x Equador (19h CST) Estádio Azteca, Cidade do México O México venceu por 2 a 0 Domingo, 5 de julho México x Inglaterra/República Democrática do Congo (18h CST) Estádio Azteca (Cidade do México) Ingressos

A trajetória do México até a final da Copa do Mundo de 2026

Como o México terminou em primeiro lugar no Grupo A, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

O México enfrentará aInglaterra ou a República Democrática do Congo no Estádio Azteca durante as oitavas de final. O El Tri perdeu apenas duas vezes em partidas oficiais internacionais nesse icônico estádio desde sua inauguração, em 1966.

Em seguida, poderá enfrentar o Brasil nas quartas de final, a Argentina ou a Colômbia nas semifinais e Espanha, França ou Portugal na final.

Data (hora local do início da partida) Fase Local Possível confronto Ingressos 5 de julho (18h CST) Oitavas de final Estádio Azteca (Cidade do México) México x Inglaterra ou República Democrática do Congo Ingressos 11 de julho (17h, horário da costa leste dos EUA) Quartas de final Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Partida 99: contra o vencedor da Partida 91 Ingressos 15 de julho (15h, horário da costa leste) Semifinais Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Partida 102: contra o vencedor da Partida 100 Ingressos 19 de julho (15h, horário da costa leste) Final Estádio MetLife (East Rutherford) Partida 104: contra o vencedor da Partida 101 Ingressos

Grupo A – Classificação final

Posição Time Jogos disputados V E D Gols a favor Gos Diferença de gols Pontos Classificação 1º México 3 3 0 0 6 0 +6 9 Classificado 2º África do Sul 3 1 1 1 2 3 -1 4 Classificado 3º Coreia do Sul 3 1 0 2 2 3 -1 3 Eliminado 4º República Tcheca 3 0 1 2 2 6 -4 1 Eliminado

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo no México

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo no México: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os mercados secundários e a revenda atingiram valores ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 28 de junho a 3 de julho Oitavas de final (locais com alta demanda) US$ 225 – US$ 540 US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250) 28 de junho a 3 de julho Rodada dos 32 (locais padrão) US$ 225 – US$ 540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 de julho – 7 de julho Oitavas de final US$ 240 – US$ 640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 de julho – 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (Estádio MetLife) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Quem integra a seleção do México para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão o México na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Posição Jogador Clube atual Goleiros Guillermo Ochoa AEL Limassol

Raúl Rangel Chivas / Guadalajara

Carlos Acevedo Santos Laguna Zagueiros Edson Álvarez Fenerbahçe

César Montes Lokomotiv Moscou

Johan Vásquez Gênova

Jesús Gallardo Toluca

Jorge Sánchez PAOK

Israel Reyes Club América

Mateo Chávez AZ Alkmaar Meio-campistas Luis Chávez Dínamo de Moscou

Álvaro Fidalgo Real Betis

Orbelín Pineda AEK Atenas

Luis Romo Chivas / Guadalajara

Érik Lira Cruz Azul

Obed Vargas Atlético de Madrid

Brian Gutiérrez Chivas / Guadalajara

Gilberto Mora Tijuana Atacantes Raúl Jiménez Fulham

Santiago Giménez AC Milan

Julián Quiñones Al-Qadsiah

Roberto Alvarado Chivas / Guadalajara

Alexis Vega Toluca

César Huerta Anderlecht

Guillermo Martínez Pumas da UNAM

Armando González Chivas / Guadalajara

Loja: Uniformes do México para a Copa do Mundo da FIFA 2026

O México conta com um uniforme projetado pela adidas para a Copa do Mundo da FIFA 2026 que se conecta profundamente às suas raízes ao mesmo tempo em que abraça o futuro.

A camisa titular do México combina tradição e futuro, com uma base em verde escuro sobre a qual se destacam padrões geométricos de inspiração asteca. A camisa celebra a paixão de uma nação que vive e respira futebol, capturando a energia que une gerações de torcedores. Na parte de trás do pescoço, está a frase “SOMOS MÉXICO” — “Nós somos o México” —, uma mensagem poderosa de união e orgulho nacional. Toques modernos, como listras marcantes nos ombros e a avançada tecnologia de resfriamento da adidas, também estão presentes, garantindo que desempenho e identidade coexistam perfeitamente.

Como assistir aos jogos do México com uma VPN

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada.

Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde a partida está sendo transmitida, você pode contornar as restrições de transmissão e assistir ao vivo ao seu time favorito. Você também pode conferir nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.



