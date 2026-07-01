A trajetória do Marrocos até a final da Copa do Mundo: partida confirmada nas oitavas de final, cenários possíveis na chave, calendário de jogos e muito mais

Às vésperas da Copa do Mundo da FIFA de 2026, os torcedores marroquinos nutriam grandes esperanças de que os Leões do Atlas pudessem repetir ou até mesmo superar sua trajetória mágica e histórica até as semifinais de 2022. Sob o comando do recém-nomeado técnico Mohamed Ouahbi, que assumiu o cargo poucos meses antes do torneio, a equipe cumpriu essa imensa promessa.

Os Leões do Atlas iniciaram sua campanha com um empate acirrado por 1 a 1 contra o Brasil, pentacampeão mundial, antes de garantir uma vitória rápida por 1 a 0 sobre a Escócia e encerrar a fase de grupos com uma vitória contundente por 4 a 2 sobre o Haiti. Terminando em segundo lugar no Grupo C, atrás do Brasil apenas no saldo de gols, o Marrocos garantiu um confronto acirrado nas oitavas de final contra a Holanda. Em uma noite repleta de drama, Marrocos reagiu com um gol de empate de Issa Diop aos 91 minutos, empatando em 1 a 1, antes de vencer uma emocionante disputa de pênaltis por 3 a 2.

Marrocos conquistou o coração do mundo ao chegar às semifinais em 2022, mas será que conseguirá fazer história e chegar à final da Copa do Mundo em 19 de julho? Vamos dar uma olhada no caminho que aguarda os jogadores de Mohamed Ouahbi daqui em diante.

Resultados e próximos jogos do Marrocos na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (Horário local do início) Local Resultado final / Ingressos Sábado, 13 de junho Brasil x Marrocos Estádio de Nova York-Nova Jersey 1 a 1 Sexta-feira, 19 de junho Escócia x Marrocos Estádio de Boston Marrocos venceu por 1 a 0 Quarta-feira, 24 de junho Marrocos x Haiti Estádio de Atlanta Marrocos venceu por 4 a 2 Segunda-feira, 29 de junho Holanda x Marrocos Estádio de Monterrey 1 a 1 (Marrocos venceu por 3 a 2 nos pênaltis) Sábado, 4 de julho Marrocos x Canadá Estádio de Houston (Houston) Ingressos

A trajetória do Marrocos até a final da Copa do Mundo de 2026

Depois de passar com sucesso pela fase de grupos e eliminar a Holanda nas oitavas de final, a trajetória do Marrocos nas eliminatórias está garantida. Se conseguirem superar o co-anfitrião Canadá em Houston neste sábado, um possível confronto de pesos pesados se aproxima no futuro.

Após uma promissora classificação para as quartas de final, os Leões do Atlas podem ter uma revanche contra favoritos do torneio, como o Brasil, ou enfrentar gigantes europeus e sul-americanos em sua busca pela glória máxima no MetLife Stadium.

Data (hora local) Fase Local Possível confronto Ingressos 4 de julho Oitavas de final Estádio de Houston (Houston) x Canadá Ingressos 11/12 de julho Quartas de final A definir x Vencedor das oitavas de final Ingressos 15/16 de julho Semifinais A definir x A definir Ingressos 19 de julho (15h, horário da costa leste) Final MetLife Stadium (East Rutherford) vs. A definir Ingressos

Grupo C – Classificação final

Posição Time Jogos disputados V E D Gols a favor Gos Diferença de gols Pontos Classificação 1º Brasil 3 2 1 0 7 1 +6 7 Classificado 2º Marrocos 3 2 1 0 6 3 +3 7 Classificado 3º Escócia 3 1 0 2 1 4 -3 3 Eliminado 4º Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0 Eliminado

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo do Marrocos

Aqui está a situação atual da venda de ingressos para os torcedores que desejam assistir aos Leões do Atlas ao vivo na América do Norte:

Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. As transações em tempo real estão ativas, tornando esta a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: plataformas como o StubHub estão bastante ativas para jogos das fases eliminatórias com alta demanda, embora os preços variem de acordo com a procura. Sempre verifique os termos e condições antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo no Marrocos: quanto custam?

Categoria Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e final Categoria 1 US$ 600 – US$ 1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $150 - $350 $400 - $2.030

Quem integra a seleção marroquina para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão o Marrocos na Copa do Mundo da FIFA de 2026: