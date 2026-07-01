A trajetória do Marrocos até a final da Copa do Mundo: partida confirmada nas oitavas de final, cenários possíveis na chave, calendário de jogos e muito mais

Às vésperas da Copa do Mundo da FIFA de 2026, os torcedores marroquinos nutriam grandes esperanças de que os Leões do Atlas pudessem repetir ou até mesmo superar sua trajetória mágica e histórica até as semifinais de 2022. Sob o comando do recém-nomeado técnico Mohamed Ouahbi, que assumiu o cargo poucos meses antes do torneio, a equipe cumpriu essa imensa promessa.
Os Leões do Atlas iniciaram sua campanha com um empate acirrado por 1 a 1 contra o Brasil, pentacampeão mundial, antes de garantir uma vitória rápida por 1 a 0 sobre a Escócia e encerrar a fase de grupos com uma vitória contundente por 4 a 2 sobre o Haiti. Terminando em segundo lugar no Grupo C, atrás do Brasil apenas no saldo de gols, o Marrocos garantiu um confronto acirrado nas oitavas de final contra a Holanda. Em uma noite repleta de drama, Marrocos reagiu com um gol de empate de Issa Diop aos 91 minutos, empatando em 1 a 1, antes de vencer uma emocionante disputa de pênaltis por 3 a 2.
Marrocos conquistou o coração do mundo ao chegar às semifinais em 2022, mas será que conseguirá fazer história e chegar à final da Copa do Mundo em 19 de julho? Vamos dar uma olhada no caminho que aguarda os jogadores de Mohamed Ouahbi daqui em diante.
Resultados e próximos jogos do Marrocos na Copa do Mundo de 2026
Data
Partida (Horário local do início)
Local
Resultado final / Ingressos
Sábado, 13 de junho
Brasil x Marrocos
Estádio de Nova York-Nova Jersey
1 a 1
Sexta-feira, 19 de junho
Escócia x Marrocos
Estádio de Boston
Marrocos venceu por 1 a 0
Quarta-feira, 24 de junho
Marrocos x Haiti
Estádio de Atlanta
Marrocos venceu por 4 a 2
Segunda-feira, 29 de junho
Holanda x Marrocos
Estádio de Monterrey
1 a 1 (Marrocos venceu por 3 a 2 nos pênaltis)
Sábado, 4 de julho
Marrocos x Canadá
Estádio de Houston (Houston)
A trajetória do Marrocos até a final da Copa do Mundo de 2026
Depois de passar com sucesso pela fase de grupos e eliminar a Holanda nas oitavas de final, a trajetória do Marrocos nas eliminatórias está garantida. Se conseguirem superar o co-anfitrião Canadá em Houston neste sábado, um possível confronto de pesos pesados se aproxima no futuro.
Após uma promissora classificação para as quartas de final, os Leões do Atlas podem ter uma revanche contra favoritos do torneio, como o Brasil, ou enfrentar gigantes europeus e sul-americanos em sua busca pela glória máxima no MetLife Stadium.
Data (hora local)
Fase
Local
Possível confronto
Ingressos
4 de julho
Oitavas de final
Estádio de Houston (Houston)
x Canadá
11/12 de julho
Quartas de final
A definir
x Vencedor das oitavas de final
15/16 de julho
Semifinais
A definir
x A definir
19 de julho (15h, horário da costa leste)
Final
MetLife Stadium (East Rutherford)
vs. A definir
Grupo C – Classificação final
Posição
Time
Jogos disputados
V
E
D
Gols a favor
Gos
Diferença de gols
Pontos
Classificação
1º
Brasil
3
2
1
0
7
1
+6
7
Classificado
2º
Marrocos
3
2
1
0
6
3
+3
7
Classificado
3º
Escócia
3
1
0
2
1
4
-3
3
Eliminado
4º
Haiti
3
0
0
3
2
8
-6
0
Eliminado
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo do Marrocos
Aqui está a situação atual da venda de ingressos para os torcedores que desejam assistir aos Leões do Atlas ao vivo na América do Norte:
- Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. As transações em tempo real estão ativas, tornando esta a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: plataformas como o StubHub estão bastante ativas para jogos das fases eliminatórias com alta demanda, embora os preços variem de acordo com a procura. Sempre verifique os termos e condições antes de comprar.
Ingressos para a Copa do Mundo no Marrocos: quanto custam?
Categoria
Oitavas de final – Quartas de final
Semifinais e final
Categoria 1
US$ 600 – US$ 1.200
$1.500 - $6.730
Categoria 2
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Categoria 3
$200 - $500
$600 - $2.790
Categoria 4
$150 - $350
$400 - $2.030
Quem integra a seleção marroquina para a Copa do Mundo de 2026?
Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão o Marrocos na Copa do Mundo da FIFA de 2026:
Posição
Jogador
Clube atual
Goleiros
Yassine Bounou
Munir El Kajoui
Ahmed Reda Tagnaouti
Al Hilal
RS Berkane
MAS Fez
Defensores
Achraf Hakimi (C)
Noussair Mazraoui
Issa Diop
Chadi Riad
Marwane Saâdane
Zakaria El Ouahdi
Anass Salah-Eddine
Redouane Halhal
Youssef Belammari
Paris Saint-Germain
Manchester United
Fulham
Crystal Palace
Al Fateh
K.R.C. Genk
AS Roma
KV Mechelen
Al Ahly
Meio-campistas
Sofyan Amrabat
Azzedine Ounahi
Bilal El Khannouss
Neil El Aynaoui
Ayyoub Bouaddi
Ismael Saibari
Samir El Mourabet
Gessime Yassine
Real Betis
Girona
Leicester City
AS Roma
LOSC Lille
PSV
RC Estrasburgo
RC Strasbourg
Atacantes
Brahim Díaz
Soufiane Rahimi
Ayoub El Kaabi
Amine Sbaï
Chemsdine Talbi
Ayoube Amaimouni
Real Madrid
Al Ain
Olympiacos
Angers
Sunderland
Eintracht de Frankfurt