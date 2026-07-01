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Morocco's Route to finalGetty
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A trajetória do Marrocos até a final da Copa do Mundo: partida confirmada nas oitavas de final, cenários possíveis na chave, calendário de jogos e muito mais

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Marrocos
B. Diaz
A. Hakimi

Não perca a chance de ver o Marrocos em ação nas fases eliminatórias da Copa do Mundo: onde o time vai jogar e contra quem.

Às vésperas da Copa do Mundo da FIFA de 2026, os torcedores marroquinos nutriam grandes esperanças de que os Leões do Atlas pudessem repetir ou até mesmo superar sua trajetória mágica e histórica até as semifinais de 2022. Sob o comando do recém-nomeado técnico Mohamed Ouahbi, que assumiu o cargo poucos meses antes do torneio, a equipe cumpriu essa imensa promessa.

Os Leões do Atlas iniciaram sua campanha com um empate acirrado por 1 a 1 contra o Brasil, pentacampeão mundial, antes de garantir uma vitória rápida por 1 a 0 sobre a Escócia e encerrar a fase de grupos com uma vitória contundente por 4 a 2 sobre o Haiti. Terminando em segundo lugar no Grupo C, atrás do Brasil apenas no saldo de gols, o Marrocos garantiu um confronto acirrado nas oitavas de final contra a Holanda. Em uma noite repleta de drama, Marrocos reagiu com um gol de empate de Issa Diop aos 91 minutos, empatando em 1 a 1, antes de vencer uma emocionante disputa de pênaltis por 3 a 2.

Marrocos conquistou o coração do mundo ao chegar às semifinais em 2022, mas será que conseguirá fazer história e chegar à final da Copa do Mundo em 19 de julho? Vamos dar uma olhada no caminho que aguarda os jogadores de Mohamed Ouahbi daqui em diante.

Resultados e próximos jogos do Marrocos na Copa do Mundo de 2026

Data

Partida (Horário local do início)

Local

Resultado final / Ingressos

Sábado, 13 de junho

Brasil x Marrocos

Estádio de Nova York-Nova Jersey

1 a 1

Sexta-feira, 19 de junho

Escócia x Marrocos

Estádio de Boston

Marrocos venceu por 1 a 0

Quarta-feira, 24 de junho

Marrocos x Haiti

Estádio de Atlanta

Marrocos venceu por 4 a 2

Segunda-feira, 29 de junho

Holanda x Marrocos

Estádio de Monterrey

1 a 1 (Marrocos venceu por 3 a 2 nos pênaltis)

Sábado, 4 de julho

Marrocos x Canadá

Estádio de Houston (Houston)

Ingressos

A trajetória do Marrocos até a final da Copa do Mundo de 2026

Depois de passar com sucesso pela fase de grupos e eliminar a Holanda nas oitavas de final, a trajetória do Marrocos nas eliminatórias está garantida. Se conseguirem superar o co-anfitrião Canadá em Houston neste sábado, um possível confronto de pesos pesados se aproxima no futuro.

Após uma promissora classificação para as quartas de final, os Leões do Atlas podem ter uma revanche contra favoritos do torneio, como o Brasil, ou enfrentar gigantes europeus e sul-americanos em sua busca pela glória máxima no MetLife Stadium.

Data (hora local)

Fase

Local

Possível confronto

Ingressos

4 de julho

Oitavas de final

Estádio de Houston (Houston)

x Canadá

Ingressos

11/12 de julho

Quartas de final

A definir

x Vencedor das oitavas de final

Ingressos

15/16 de julho

Semifinais

A definir

x A definir

Ingressos

19 de julho (15h, horário da costa leste)

Final

MetLife Stadium (East Rutherford)

vs. A definir

Ingressos

Grupo C – Classificação final

Posição

Time

Jogos disputados

V

E

D

Gols a favor

Gos

Diferença de gols

Pontos

Classificação

Brasil

3

2

1

0

7

1

+6

7

Classificado

Marrocos

3

2

1

0

6

3

+3

7

Classificado

Escócia

3

1

0

2

1

4

-3

3

Eliminado

Haiti

3

0

0

3

2

8

-6

0

Eliminado

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo do Marrocos

Aqui está a situação atual da venda de ingressos para os torcedores que desejam assistir aos Leões do Atlas ao vivo na América do Norte:

  • Fase de vendas de última hora: essa fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. As transações em tempo real estão ativas, tornando esta a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: plataformas como o StubHub estão bastante ativas para jogos das fases eliminatórias com alta demanda, embora os preços variem de acordo com a procura. Sempre verifique os termos e condições antes de comprar.

Ingressos para a Copa do Mundo no Marrocos: quanto custam?

Categoria

Oitavas de final – Quartas de final

Semifinais e final

Categoria 1

US$ 600 – US$ 1.200

$1.500 - $6.730

Categoria 2

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Categoria 3

$200 - $500

$600 - $2.790

Categoria 4

$150 - $350

$400 - $2.030

Quem integra a seleção marroquina para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representarão o Marrocos na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

Posição

Jogador

Clube atual

Goleiros

Yassine Bounou


Munir El Kajoui


Ahmed Reda Tagnaouti

Al Hilal


RS Berkane


MAS Fez

Defensores

Achraf Hakimi (C)


Noussair Mazraoui


Issa Diop


Chadi Riad


Marwane Saâdane


Zakaria El Ouahdi


Anass Salah-Eddine


Redouane Halhal


Youssef Belammari

Paris Saint-Germain


Manchester United


Fulham


Crystal Palace


Al Fateh


K.R.C. Genk


AS Roma


KV Mechelen


Al Ahly

Meio-campistas

Sofyan Amrabat


Azzedine Ounahi


Bilal El Khannouss


Neil El Aynaoui


Ayyoub Bouaddi


Ismael Saibari


Samir El Mourabet


Gessime Yassine

Real Betis


Girona


Leicester City


AS Roma


LOSC Lille


PSV


RC Estrasburgo


RC Strasbourg

Atacantes

Brahim Díaz


Soufiane Rahimi


Ayoub El Kaabi


Amine Sbaï


Chemsdine Talbi


Ayoube Amaimouni

Real Madrid


Al Ain


Olympiacos


Angers


Sunderland


Eintracht de Frankfurt