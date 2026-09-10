"A torcida não está feliz": Shobeir critica Amrouta após episódio de Ali Mahmoud

O jornalista Ahmed Shobier criticou o marroquino Houssine Ammouta, treinador do Al Ahly do Egito, após seu episódio com Ali Mahmoud, jogador do time, na última quarta-feira.

Após a substituição de Ali Mahmoud, o jogador saiu e cumprimentou o diretor de futebol Wael Gomaa, e depois Ammouta, que apresentava sinais de irritação, quando puxou o jogador para si, dirigiu-lhe algumas palavras e em seguida o empurrou com as mãos, em uma cena que gerou grande polêmica.

Shobier disse em declarações à rádio nesta quinta-feira: "Com a saída de Ali Mahmoud ontem, e claro que eu estava assistindo à televisão até que os vídeos chegaram até mim à noite e vi o que aconteceu com Ammouta, no início eu imaginei, na verdade, que o Ali estava errado, quer dizer, que o Ali tinha feito algo ou dito alguma palavra, porque houve um empurrão do capitão Houssine Ammouta no Ali, então eu fiquei louco: por que, Ali, você faz isso sabendo qual é o sistema no clube Al Ahly, sendo você um garoto jovem? Até me certificar sem sombra de dúvida de que o garoto não fez absolutamente, absolutamente, absolutamente nada".

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E prosseguiu: "Disseram que ele estava sendo encaminhado para investigação, com base em quê?! Ora, ele não fez nada para ser encaminhado a uma investigação, o treinador viu que ele saiu chateado, que saiu incomodado, então o garoto cumprimentou assim com a mão, ele está cansado, cumprimentou bem o Wael Gomaa, e cumprimentou o homem assim de longe, então parece que isso irritou, por exemplo, o Ammouta ou algo do tipo, é possível. Mas mesmo que você esteja chateado com ele, não, essas conversas são no vestiário!".

E acrescentou: "Não há problemas, quer dizer, mas a ideia de você empurrar os jogadores e na frente das pessoas, você quer fazer valer um direito, tudo bem, quer dizer, mas o jogador não fez nada, saiu normal, não chutou nada, não bateu em nada, não fez cara feia, não xingou, não fez nem nada! Saiu chateado, muito normal, então o capitão Ammouta que preste atenção só nessas coisas, porque isso não é do interesse de todo o grupo".









A torcida do Al Ahly e o empate com o Al Mokawloon

Sobre o empate do Al Ahly com o Al Mokawloon por 1 a 1 ontem, Shobier disse: "Tecnicamente, a torcida do Al Ahly também não está satisfeita com a forma de conduzir os jogos, com a própria forma das substituições, há um estado de insatisfação, quer dizer, quanto à maneira de conduzir os jogos, há um estado de descontentamento quanto à maneira de conduzir os jogos. Em contrapartida, quando você olha para o Mokwena com o Pyramids, não, as coisas vão bem, pois o Mokwena venceu o Al Masry, venceu o Al Mahalla em Al Mahalla, venceu o El Gouna, venceu o Gor Mahia em Gor Mahia por 2 a 0, então o homem vai bem".

E prosseguiu: "Meu conselho ao capitão Houssine Ammouta: sente-se com seus auxiliares, veja como a história está indo, porque no fim das contas a torcida do Al Ahly é forte, a torcida do Al Ahly é muito, muito forte também, e ontem, na verdade, a torcida não deixou a desejar, praticamente lotou o seu lugar, quer dizer, é claro que, com todo respeito, as arquibancadas do Al Mokawloon têm uma capacidade um pouco reduzida, e com todo respeito, eu já te disse que o Al Ahly não prefere jogar no estádio do Al Mokawloon Al Arab, mas volto a te dizer mais uma vez: a torcida não está satisfeita, não está contente".

Shobier: para onde caminha o Al Ahly?

O ex-goleiro do Al Ahly disse: "A pergunta que ocupa a opinião pública agora é: para onde vai o Al Ahly? Há muita gente falando em mudança, mudança, há uma corrente avassaladora falando em mudança, e você vai trocar de treinador a cada 5 jogos?! Ora, você fez isso com Ribeiro, e depois Emad El Nahhas e em seguida Toroб, houve muita confusão no clube Al Ahly.

E continuou: "Empate com o Al Mokawloon com uma atuação muito, muito, muito ruim. Que ninguém venha me dizer que o árbitro Mahmoud Bassiouny foi a causa do empate ou da perda de dois pontos, e ainda bem que não vi ninguém falando sobre o árbitro, e eu não gosto desse discurso de vitimização nem com o Al Ahly nem com ninguém".

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E acrescentou: "Não dá certo de jeito nenhum trocar de treinador a cada tantos jogos, é preciso ter ponderação e calma, mas isso não impede que você se sente com o treinador e converse com ele, é ótimo dar ao treinador todos os poderes técnicos, mas o melhor é que você se sente com ele e veja qual é a história. É preciso haver comunicação e prestação de contas entre os dirigentes e o treinador a cada momento, e que eles vejam como andam as coisas".