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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

A torcida do Manchester United dirigiu insultos ofensivos a Ratcliffe diante do Chelsea

Chelsea x Manchester United
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M. Carrick
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Manchester United passa a ser ameaçado pelo rebaixamento

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As consequências da derrota para o Chelsea (2 a 0) não se limitaram ao gramado, mas se estenderam às arquibancadas, onde os torcedores do Manchester United dirigiram críticas duras e cânticos ofensivos à diretoria do clube, em meio ao aumento da revolta com a queda nos resultados e a instabilidade administrativa.

A torcida do United compareceu em grande número ao estádio Stamford Bridge, esperando uma nova derrota e pronta para expressar sua raiva contra os responsáveis pela administração do clube.

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03 de nov. de 2026

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E apenas seis dias depois de os torcedores da arquibancada Stretford End intensificarem seus protestos em Old Trafford, após a derrota para o Bournemouth, o confronto com o Chelsea testemunhou uma nova onda de ataques às lideranças do clube, em meio a um clima tenso nas arquibancadas.

Jim Ratcliffe, coproprietário do clube, estava no topo da lista de alvos, já que a torcida entoou cânticos obscenos contra ele e o associou à família Glazer, numa indicação de que a mudança na identidade dos proprietários não gerou a transformação que ela esperava.

Os cânticos foram os seguintes: "Jim Ratcliffe filho da..., Jim Ratcliffe filho da..., igualzinho aos Glazer, Ratcliffe filho da...", segundo informou o jornal britânico "The Sun".

Os demais dirigentes do clube também não escaparam da fúria da torcida, já que Jason Wilcox, o diretor de futebol, foi alvo de uma enxurrada de insultos, assim como Omar Berrada, o CEO, foi um dos nomes mais visados, especialmente diante das várias chances desperdiçadas pelo Manchester United antes do fim do primeiro tempo.

Wilcox e Berrada foram flagrados numa aparição constrangedora a bordo do ônibus da equipe, antes que Michael Carrick, o treinador do time, surgisse abatido após a partida.

"Era do terror"

Carrick passou a ser cotado para comandar pelo menos mais duas partidas, antes da pausa para a data Fifa, em meio a expectativas de que seu futuro esteja em jogo, diante da possibilidade da demissão de um terceiro treinador em dois anos e meio, dentro do que o jornal descreveu como "era do terror".

E não parece que Ratcliffe recebe um tratamento diferente do dado à família Glazer, seja dentro de Old Trafford ou fora dele, já que a torcida entende que possuir um novo estádio com especificações modernas não significa nada se o clube acabar sendo rebaixado.

O ataque se estendeu a Wilcox desde as declarações de Lisandro Martínez após a derrota do Manchester United para o Atlético de Madri, na Liga dos Campeões da Europa, quando o zagueiro argentino dirigiu críticas às lideranças do clube.

O relatório concluiu apontando que a torcida do Manchester United "se tornou o único ponto positivo que resta dentro do clube", num momento em que diminuem os espaços disponíveis para os dirigentes se esconderem das críticas, em meio a expectativas de que a realização de mudanças no nível do conselho administrativo se torne algo inevitável.

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