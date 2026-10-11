O Manchester City sentiu a ira de seus rivais na Premier League, com os jogadores do time celeste sendo alvo de vaias constantes da torcida do Liverpool no estádio de Anfield.

O Manchester City foi condenado pela Premier League no mês passado por cometer mais de 100 infrações às regras financeiras do Campeonato Inglês ao longo de um período de nove temporadas.

A decisão surpreendente, anunciada após uma investigação que durou quatro anos, saiu durante a data Fifa, o que significa que as torcidas rivais não tiveram a oportunidade de direcionar seu descontentamento ao time do técnico Enzo Maresca.

Mas isso mudou nesta tarde, quando o clube disputou sua primeira partida desde a condenação, diante do Liverpool, pela sexta rodada da Premier League, segundo informou o jornal inglês "The Sun".

O ônibus do City evitou a recepção da torcida de Anfield, fazendo um caminho alternativo para chegar ao estádio, mas os torcedores do Liverpool presentes os repreenderam quando entraram no gramado para o aquecimento antes da partida.

Os jogadores do Manchester City enfrentaram vaias ainda mais ferozes quando começou o tão aguardado duelo entre os ex-campeões.

As vaias continuaram no início do primeiro tempo, cada vez que os visitantes ficavam com a posse de bola.

Vendedores ambulantes exibiam diversos produtos inspirados na banda Oasis nos arredores de Anfield, incluindo camisas e bandeiras com a palavra "fraude" estampada, e dentro do estádio também foram exibidos vários cartazes criticando o Manchester City por causa da decisão.



