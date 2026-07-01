A tinta secou... Postagem enigmática de um jogador rejeitado após o desastre na Alemanha

A imprensa alemã continua a enfocar as repercussões do desastre que foi a eliminação precoce da Copa do Mundo de 2026; desta vez, o jornal *Bild* destacou um dos jogadores que não foram considerados pelo técnico Julian Nagelsmann antes do torneio.

Said Al-Mulla, estrela do Colônia (19 anos), publicou um post enigmático em sua conta no aplicativo “TikTok” no dia seguinte à eliminação da seleção alemã nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 para o Paraguai.

Al-Mulla gerou especulações nas redes sociais sobre se o que ele postou seria uma mensagem dirigida ao técnico Julian Nagelsmann.

De acordo com o jornal “Bild”, Al-Mulla, que não foi convocado para a Copa do Mundo, compartilhou com seus cerca de 59 mil seguidores uma série de fotos, uma das quais mostrava o jogador com a camisa da seleção alemã sub-21, e comentou com um trecho de uma música de rap, dizendo: “Valeu a pena?” e acrescentou um emoji de reflexão.

A postagem incluiu um trecho de uma entrevista com o falecido rapper Zatar, que contém o seguinte diálogo: “Valeu a pena?… O quê?… Mano, nossa vida já está escrita. Não existe merecimento ou não merecimento. A caneta foi deixada de lado e a tinta secou. Você quer dizer que foi o destino?… Claro, mano. A vida é assim. Não existe merecimento ou não merecimento.”

Vale lembrar que Nagelsmann havia convocado Al-Mulla pela primeira vez para a seleção alemã em novembro passado, mas o jogador ainda não disputou nenhuma partida internacional pela seleção principal, enquanto Nagelsmann excluiu Al-Mulla de sua lista final de 26 jogadores para a Copa do Mundo de 2026.

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