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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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A tanque está pronto, mas qual é a situação de Youssef En-Nesyri para o clássico?

Al Hilal x Al-Ittihad
Al Hilal
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Y. En-Nesyri
Arábia Saudita
Marrocos

A estrela marroquina será a surpresa do clássico

Assim que surgiu a notícia de que o nigeriano George Ilenikhena, atacante do Al-Ittihad, está apto para disputar o confronto contra o Al-Hilal no clássico da 8ª rodada da Roshn Saudi League, alguns passaram a acreditar que o marroquino Youssef En-Nesyri não começará como titular.

O Al-Ittihad ocupa a vice-liderança da Roshn Saudi League, com 17 pontos, atrás do líder Al-Hilal por apenas um ponto de diferença, o que torna o confronto ainda mais difícil para as duas equipes.

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No período recente do Al-Ittihad, o jovem treinador alemão Jens Wissing vinha apostando em En-Nesyri e Ilenikhena juntos na linha de ataque, em razão dos papéis de destaque que a dupla desempenha para pressionar a defesa adversária.

No aspecto ofensivo, En-Nesyri conseguiu recuperar seu nível de forma clara no último período, marcando 4 gols e dando uma assistência em 9 partidas que disputou nas diferentes competições.

En-Nesyri também pode atuar sozinho na escalação titular, especialmente porque Wissing pode temer arriscar George Ilenikhena desde o início e, assim, lhe concederia alguns minutos.

Dessa forma, En-Nesyri se tornou uma peça indispensável dentro da escalação do Al-Ittihad, após um período difícil que viveu na temporada passada, com cobranças por sua saída, e sua presença dará ao "Decano" grande força no clássico.


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