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Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Rian Rosendaal

Traduzido por

A Suíça se sai melhor nos pênaltis do que a Colômbia e enfrenta a Argentina

Suíça x Colômbia
Suíça
Colômbia
Copa do Mundo

A Argentina enfrentará a Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo. Após uma partida abaixo do esperado nas oitavas de final (0 a 0), a equipe venceu a Colômbia nos pênaltis (4 a 3). No sábado, acontecerá o grande confronto contra a atual campeã mundial em Kansas City.

A Colômbia teve dificuldades no início da partida contra a resistente Suíça. À medida que o primeiro tempo avançava, os sul-americanos foram se adaptando melhor, com Luis Díaz e James Rodríguez tentando armar jogadas de ataque. 

A maior chance da Colômbia ocorreu aos 20 minutos. Gregor Kobel fez uma defesa ágil em um chute forte de Gustavo Puerta. Pouco depois, houve o intervalo para hidratação. Após o intervalo, a posse de bola voltou a ficar em grande parte com os astutos suíços, que buscavam os espaços atrás da defesa colombiana.

A Colômbia voltou a levar vantagem na reta final do primeiro tempo, mas as tentativas de Puerta e Luis Suárez não resultaram no tão almejado 0 a 1. Uma partida entre duas equipes que mal se distanciavam uma da outra e um placar lógico de 0 a 0 no intervalo.

Fabian Rieder esteve perto de marcar após o reinício, com uma cobrança de falta que acertou a rede lateral. A tensão estava no auge, mas não se via um futebol de alta qualidade. Após uma hora de jogo, Suárez perdeu uma chance promissora para a Colômbia, quando James e Jhon Arias foram substituídos.

O confronto em Vancouver foi para a prorrogação. A Colômbia ficou frustrada quando Jhon Lucumi acertou a trave de cabeça após um escanteio, com Jáminton Campaz vendo seu chute ser defendido por Kobel por um triz. Do outro lado, o substituto Zeki Amdouni foi impedido pelo goleiro Camilo Vargas.

A tensão continuou intensa: Granit Xhaka chutou por cima e Campaz chutou por cima de perto, para espanto da torcida colombiana. Não houve decisão na prorrogação, o que levou à disputa de pênaltis. 

Davinson Sánchez acertou a trave, enquanto Manuel Akanji chutou muito alto. Kobel, em seguida, defendeu o chute de Cucho Hernández. Luis Díaz não falhou no ponto decisivo para a Suíça. Rubén Vargas, então, levou os suíços para um confronto nas quartas de final contra a Argentina. 
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