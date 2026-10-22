A goleada do Real Madrid sobre o Leipzig por 4 a 1, na última quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões da Europa, trouxe à tona uma imagem que preocupa a torcida do time merengue.

Após o apito final, o brasileiro Vinícius Júnior não correu para o gramado para comemorar a vitória com os companheiros, mas foi direto para o vestiário, segundo informações da rádio "Cadena SER".

Depois de um abraço em seu compatriota Rodrygo Goes, que esperava ali para se juntar aos companheiros, Vinícius seguiu sozinho em direção à entrada do vestiário.

Vinícius foi titular e teve uma atuação apagada, e o técnico José Mourinho decidiu substituí-lo aos 70 minutos pelo companheiro Yan Diomande, que deu uma assistência e marcou um gol em apenas 20 minutos.

Javier Herráez, repórter que cobre o Real Madrid, narrou a cena no site "Carrusel Deportivo", dizendo: "Sim, ele saiu por vontade própria. Eu já havia dito antes. Ele está numa situação lamentável. Agora podemos tentar reanimá-lo, ou, se alguém quiser continuar vaiando-o, que o faça, é seu direito, mas eles precisam saber que ele está numa situação lamentável".











