Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-ASIA-2023-MATCH24-KGZ-KSAAFP
GOAL

Traduzido por

A sexta contratação: Mokhtar Ali completa a peça que faltava no Al-Ittihad

Mercado da bola
Al-Ittihad
M. Sheik
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O Al-Ahly acerta uma nova contratação

O clube Al-Ittihad anunciou, na noite deste sábado, a contratação oficial de Mukhtar Ali, vindo do Al-Ettifaq, tornando-o o sexto reforço fechado pelo "Decano" durante a atual janela de transferências de verão, em um movimento que visa reforçar o elenco antes do início das novas competições.

O Al-Ittihad já havia concluído cinco negociações durante o mercado de verão atual, depois de acionar a cláusula de compra do sérvio Jan-Carlo Simić, além da contratação de Steven Bergwijn, Fares Abidi, Dion Lopy e Rakan Kaabi, antes de acrescentar Mukhtar Ali à sua lista em uma nova negociação para reforçar o meio-campo.

Leia também: Do coração do Al-Hilal, defesa lendária salva Malcom dos rumores de saída

O Al-Ittihad anunciou por meio de sua conta oficial na plataforma "X" a chegada de Mukhtar Ali ao elenco com um contrato de três anos, dando assim à comissão técnica um jogador que possui grande versatilidade, o que lhe permite atuar em mais de uma posição dentro de campo, já que domina o jogo em todas as posições do meio-campo, sendo a posição de volante sua função principal, além de poder atuar como zagueiro central.

O movimento do Al-Ittihad para contratar Mukhtar Ali veio após a grave lesão sofrida por Hamed Al-Ghamdi, depois de sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior durante a partida amistosa contra o Orlando Pirates, da África do Sul, no âmbito do período de preparação da equipe, o que levou a diretoria do "Decano" a buscar um jogador capaz de suprir a ausência e dar à equipe opções adicionais no meio-campo.

King Cup
Al Najma crest
Al Najma
ANA
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT

Ingressos para as partidas da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

Mukhtar Ali, de 28 anos, possui uma trajetória no futebol que começou nas categorias de base do clube inglês Chelsea, onde recebeu sua formação básica e atuou pela equipe juvenil que conquistou o título da Copa da Inglaterra Sub-18 nas temporadas de 2015 e 2016, antes de viver uma experiência no Vitesse, da Holanda, por empréstimo.

Em seguida, o jogador retornou à Arábia Saudita pela porta do Al-Nassr em 2019, depois passou por diversos clubes, entre eles o Al-Fateh e o Al-Taee, antes de se estabelecer no Al-Ettifaq no início de 2025 com um contrato de quatro temporadas e meia. Agora, sua transferência para o Al-Ittihad dá ao "Decano" um jogador versátil, capaz de desempenhar mais de uma função, reforçando as opções da equipe no meio-campo e na defesa.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google