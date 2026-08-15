O clube Al-Ittihad anunciou, na noite deste sábado, a contratação oficial de Mukhtar Ali, vindo do Al-Ettifaq, tornando-o o sexto reforço fechado pelo "Decano" durante a atual janela de transferências de verão, em um movimento que visa reforçar o elenco antes do início das novas competições.

O Al-Ittihad já havia concluído cinco negociações durante o mercado de verão atual, depois de acionar a cláusula de compra do sérvio Jan-Carlo Simić, além da contratação de Steven Bergwijn, Fares Abidi, Dion Lopy e Rakan Kaabi, antes de acrescentar Mukhtar Ali à sua lista em uma nova negociação para reforçar o meio-campo.

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O Al-Ittihad anunciou por meio de sua conta oficial na plataforma "X" a chegada de Mukhtar Ali ao elenco com um contrato de três anos, dando assim à comissão técnica um jogador que possui grande versatilidade, o que lhe permite atuar em mais de uma posição dentro de campo, já que domina o jogo em todas as posições do meio-campo, sendo a posição de volante sua função principal, além de poder atuar como zagueiro central.

O movimento do Al-Ittihad para contratar Mukhtar Ali veio após a grave lesão sofrida por Hamed Al-Ghamdi, depois de sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior durante a partida amistosa contra o Orlando Pirates, da África do Sul, no âmbito do período de preparação da equipe, o que levou a diretoria do "Decano" a buscar um jogador capaz de suprir a ausência e dar à equipe opções adicionais no meio-campo.

Mukhtar Ali, de 28 anos, possui uma trajetória no futebol que começou nas categorias de base do clube inglês Chelsea, onde recebeu sua formação básica e atuou pela equipe juvenil que conquistou o título da Copa da Inglaterra Sub-18 nas temporadas de 2015 e 2016, antes de viver uma experiência no Vitesse, da Holanda, por empréstimo.

Em seguida, o jogador retornou à Arábia Saudita pela porta do Al-Nassr em 2019, depois passou por diversos clubes, entre eles o Al-Fateh e o Al-Taee, antes de se estabelecer no Al-Ettifaq no início de 2025 com um contrato de quatro temporadas e meia. Agora, sua transferência para o Al-Ittihad dá ao "Decano" um jogador versátil, capaz de desempenhar mais de uma função, reforçando as opções da equipe no meio-campo e na defesa.