Terminou na tarde desta quinta-feira a audiência diante do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) no caso envolvendo Marrocos, Senegal e a Confederação Africana de Futebol (CAF), cerca de 15 minutos antes do horário determinado por Matthieu Reeb, diretor-geral do tribunal.

A audiência começou na sede do tribunal, na cidade suíça de Lausanne, na manhã de hoje, com a presença dos representantes das três partes: Marrocos, Senegal e CAF.

O diretor do tribunal havia indicado, em suas declarações antes do início da audiência, que ela poderia se estender até as três da tarde no horário local (04h00 no horário de Meca, 01h00 no horário de Rabat), mas terminou um pouco mais cedo, segundo informou a rede francesa RMC.

A mesma rede destacou que o encerramento da audiência antes do horário previsto não traz qualquer indício sobre a decisão aguardada do painel de arbitragem composto por três árbitros.

A incerteza permanece quanto ao desfecho do caso, à espera da decisão do Tribunal Arbitral do Esporte sobre o recurso apresentado no caso da final da Copa Africana de Nações de 2025.

Marrocos mantém silêncio

Conforme noticiou a RMC, os representantes do lado marroquino deixaram a sede do Tribunal Arbitral do Esporte após o fim da audiência, sem conceder qualquer declaração à imprensa, enquanto Abdoulaye Sow, secretário-geral da Federação Senegalesa, revelou que "o Senegal se defendeu bem".

Todas as possibilidades permanecem em aberto até a divulgação do veredito oficial do painel de arbitragem.

Quando poderá sair a decisão final?

Segundo comunicado anterior do tribunal internacional em 30 de setembro, e de acordo com as declarações do diretor do tribunal na manhã de hoje, é improvável que o veredito final seja divulgado hoje.

Matthieu Reeb, diretor-geral do Tribunal Arbitral do Esporte, afirmou na manhã de hoje que a decisão no caso não sairá imediatamente após o fim da audiência, destacando que o painel precisa de tempo para analisar o processo e elaborar a decisão e seus fundamentos jurídicos.

E disse: "Nosso objetivo é emitir a decisão o mais rápido possível após a audiência".

E completou: "Não acredito que a decisão sairá hoje ou amanhã, e estou quase certo disso, mas o processo pode levar alguns dias ou até algumas semanas, caso os árbitros queiram elaborar uma decisão completa que inclua os fundamentos jurídicos".