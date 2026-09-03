Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

A Série A ainda está zerada em pênaltis: para os bookies, a 2,85, a terceira rodada aponta para a primeira penalidade máxima

Zero pênaltis nas duas primeiras rodadas, algo que não acontecia há 41 anos e que, portanto, nunca havia sido visto desde que o campeonato passou a ter 20 equipes. E agora cresce a expectativa para a terceira rodada, para entender se essa curiosa (e histórica) estatística será ampliada ainda mais ou se a sequência de turnos sem pênaltis será interrompida. Segundo os analistas de apostas da Better e da Snai, a possibilidade de um pênalti em uma das partidas do fim de semana, que tem, entre outras, três grandes jogos (Inter-Napoli, Roma-Atalanta, Juventus-Milan), está entre as odds de 2,85 e 3,25.


Claro, nas duas primeiras rodadas não faltaram alguns episódios que geraram debate, mas isso é fruto do novo rumo da arbitragem, que também impacta no número de on-field reviewque também seguem zeradas. A primeira chamada ao monitor do árbitro está cotada a 4,00 na terceira rodada, enquanto a combinação revisão-pênalti aparece na cotação de 5 vezes o valor apostado.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google