Zero pênaltis nas duas primeiras rodadas, algo que não acontecia há 41 anos e que, portanto, nunca havia sido visto desde que o campeonato passou a ter 20 equipes. E agora cresce a expectativa para a terceira rodada, para entender se essa curiosa (e histórica) estatística será ampliada ainda mais ou se a sequência de turnos sem pênaltis será interrompida. Segundo os analistas de apostas da Better e da Snai, a possibilidade de um pênalti em uma das partidas do fim de semana, que tem, entre outras, três grandes jogos (Inter-Napoli, Roma-Atalanta, Juventus-Milan), está entre as odds de 2,85 e 3,25.





Claro, nas duas primeiras rodadas não faltaram alguns episódios que geraram debate, mas isso é fruto do novo rumo da arbitragem, que também impacta no número de on-field review, que também seguem zeradas. A primeira chamada ao monitor do árbitro está cotada a 4,00 na terceira rodada, enquanto a combinação revisão-pênalti aparece na cotação de 5 vezes o valor apostado.