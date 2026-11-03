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A senha 83: Hakimi disputa com Ziyech o trono de um marroquino histórico na Europa

A. Hakimi
H. Ziyech
Luis Enrique
Vitinha
Villarreal x PSG
Villarreal
PSG
Liga dos Campeões
Marrocos
Espanha
Portugal
França

Feito inédito de Enrique diante do Villarreal

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Achraf Hakimi, lateral do Paris Saint-Germain, igualou um recorde histórico marroquino que pertence ao seu compatriota Hakim Ziyech, enquanto Luis Enrique, técnico da equipe francesa, alcançou uma marca inédita.

Enrique escalou Hakimi no time titular do Paris Saint-Germain na partida contra o anfitrião Villarreal, na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

A escalação completa foi a seguinte: Safonov, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Illya Zabarnyi, Lucas Hernández, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Senny Mayulu, Désiré Doué, Mayulo Akliouche.

Hakimi iguala feito de Ziyech

Hakimi igualou a marca de Ziyech como o jogador marroquino com mais participações em partidas de competições europeias de toda a história, ao chegar ao seu jogo de número 83, segundo as estatísticas da rede francesa "Stats Foot".

Próximas partidas
PSG

PSG

Campeonato Francês

07 de nov. de 2026

TRO

TRO

VIL

VIL

La Liga

08 de nov. de 2026

GET

GET

Hakimi pode ficar com o recorde isolado caso participe da próxima partida contra a Roma, no dia 25 de novembro, pela quinta rodada.

Hakimi disputou 81 partidas na Liga dos Campeões da Europa, além de duas partidas na Supercopa Continental.

As participações de Hakimi aconteceram com as camisas de Real Madrid, Inter de Milão, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.

Por outro lado, Ziyech, atual jogador do Botafogo, do Brasil, disputou 45 partidas nas fases finais da Liga dos Campeões e 14 partidas nas eliminatórias, além de 17 partidas na Liga Europa e 6 partidas nas eliminatórias da mesma competição, somadas a uma partida na Supercopa Continental.

Ziyech jogou essas competições europeias pelos clubes Chelsea, Ajax, Galatasaray, Twente e Heerenveen, da Holanda.

Feito inédito para Enrique

Por sua vez, Enrique entrou para a história da Liga dos Campeões da Europa, por ser o primeiro técnico a chegar a 50 partidas com um clube francês na competição, de acordo com a "Stats Foot".

Isso ocorre com a continuidade de sua passagem pela equipe parisiense, na qual segue disputando os títulos nos mais altos níveis continentais.

Vitinha e uma série que não conhece ausência

Já o português Vitinha segue registrando uma presença excepcional na trajetória europeia do Paris Saint-Germain, após ter disputado todas as 58 partidas da equipe na Liga dos Campeões da Europa desde que se juntou ao clube no verão de 2022, sem ter faltado a nenhum confronto.

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