A seleção holandesa perdeu para o Marrocos nos pênaltis e foi eliminada da Copa do Mundo

Na madrugada de segunda para terça-feira, o Marrocos se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo ao derrotar a seleção holandesa. Os Leões do Atlas venceram nos pênaltis, após o empate em 1 a 1 ao final dos 120 minutos. Cody Gakpo abriu o placar para a Oranje no segundo tempo, mas Issa Diop empatou. Ismael Saibari converteu então o pênalti decisivo. Nas oitavas de final, o Marrocos enfrentará o Canadá.
Surpreendentemente, o técnico Ronald Koeman escalou cinco jogadores na defesa. No México, Tijjani Reijnders deu lugar a Nathan Aké. No ataque, Crysencio Summerville, Brian Brobbey e Gakpo foram encarregados de marcar os gols.
A Holanda não enfrentou apenas o time titular do Marrocos, que contava, entre outros, com Noussair Mazraoui, de Leiderdorp, e Saibari, do PSV, mas também a torcida mexicana. Sempre que a Holanda ficava com a posse de bola, ouviam-se vaias e assobios no estádio.
Bart Verbruggen foi o primeiro goleiro a ter que entrar em ação. Em um escanteio marroquino, Neil El Aynaoui tentou cabecear, mas o goleiro de Zwolle teve um excelente reflexo. Em seguida, ele também defendeu um chute forte de Achraf Hakimi.
Após o primeiro intervalo para hidratação, Azzedine Ounahi empurrou Jan Paul van Hecke. Ao fazer isso, acertou o rosto do jogador de Zeeland com o cotovelo. O árbitro de vídeo, no entanto, considerou a falta leve demais para intervir. Pouco depois, Van Hecke foi atingido novamente, desta vez por Mazraoui. Depois que seu ferimento grave na cabeça foi tratado, ele pôde continuar jogando.
Pouco antes do intervalo, Yassine Bounou foi testado seriamente pela primeira vez. Micky van de Ven chutou com força, mas o goleiro marroquino desviou a bola habilmente por cima da trave. Nos acréscimos do primeiro tempo, a Seleção Holandesa se manteve firme, em parte porque os marroquinos não estavam com a mira afiada.
Mesmo após o intervalo, o Marrocos continuou dominando a partida. Aké foi pego de surpresa, permitindo que Hakimi avançasse livremente em direção ao gol holandês. Seu chute, no entanto, acertou a parte superior da trave.
Após a segunda pausa para hidratação, Koeman interveio. Aké foi substituído por Teun Koopmeiners e Wout Weghorst entrou em campo no lugar de Brobbey. O resultado não se fez esperar. Summerville e Gakpo partiram juntos em contra-ataque pelo outro lado do campo, e este último recebeu a bola no momento certo e finalizou com frieza: 1 a 0.
No último quarto de hora, a Holanda parecia manter a vantagem, até que chegou o tempo de acréscimo (sete minutos no total). Um cruzamento fantástico de Chemsine Talbi encontrou a cabeça de Diop, que não deu chances a Verbruggen: 1 a 1.
Na prorrogação, ambas as equipes deram a impressão de estarem na defensiva. A primeira grande chance foi do Marrocos. Uma bela defesa de Verbruggen em um chute de Soufiane Rahimi impediu o segundo gol.
A série de pênaltis, incrivelmente emocionante, foi vencida pelo Marrocos. Koopmeiners converteu o primeiro, depois El Aynaoui acertou a trave. O reserva Justin Kluivert acertou a trave em seguida. Verbruggen não conseguiu defender o pênalti fraco de Rahimi.
Weghorst e Talbi converteram, mas Quinten Timber, Hakimi e Summerville erraram todos os três. Saibari converteu o pênalti decisivo e mergulhou a Holanda no luto.