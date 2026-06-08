A seleção holandesa parte para a Copa do Mundo com um sentimento de desânimo: grande preocupação com Bart Verbruggen

A seleção holandesa venceu com muita dificuldade o último amistoso antes da Copa do Mundo na noite de segunda-feira. No Icahn Stadium, em Nova York, a equipe do técnico Ronald Koeman derrotou o Uzbequistão por 2 a 1, graças a dois pênaltis convertidos por Cody Gakpo. No entanto, a noite foi ofuscada pela lesão de Bart Verbruggen e pelo cartão vermelho recebido pelo reserva Guus Til.

Antes do jogo, a seleção holandesa prestou homenagem ao falecimento do ex-gerente da equipe, Hans Jorritsma. Os jogadores entraram em campo com braçadeiras de luto para o último amistoso antes da Copa do Mundo. Além disso, pouco antes do pontapé inicial, foi anunciado que Jurriën Timber teria que desistir definitivamente da Copa do Mundo devido a uma lesão na virilha. Koeman fez uma alteração na seleção holandesa: Denzel Dumfries entrou no time no lugar de Mats Wieffer.

O Uzbequistão teve a primeira chance da partida logo no início, mas depois a Holanda assumiu a iniciativa. Crysencio Summerville, Donyell Malen e Tijjani Reijnders estiveram perto de abrir o placar, enquanto Ryan Gravenberch chutou para fora de longe. Após meia hora de jogo, finalmente saiu o merecido 1 a 0. Summerville foi derrubado com violência dentro da área, e Gakpo converteu o pênalti marcado.

Mesmo após o primeiro gol, a Oranje continuou dominando a partida. Summerville viu um chute ser bloqueado e, pouco antes do intervalo, Malen reclamou em vão de um pênalti. Assim, a equipe de Koeman foi para o intervalo com uma vantagem mínima.

Após o intervalo, Virgil van Dijk teve uma boa chance em um escanteio, enquanto Gakpo chutou de longe por cima do gol. O ritmo, porém, continuou lento e o número de erros aumentou, tornando a partida pouco atraente.

O maior revés ocorreu após mais de uma hora de jogo. Verbruggen levou uma forte pancada nas costelas ou no quadril de um atacante uzbeque e acabou tendo que ser substituído por Mark Flekken. A lesão do goleiro causou preocupação visível no banco da seleção holandesa.

Pouco depois, o substituto Brian Brobbey parecia ter decidido a partida com um belo gol, mas o atacante estava impedido. Nos minutos finais, houve mais um momento marcante. O substituto Til cometeu duas faltas de mão infelizes fora da área. Após intervenção do VAR, o meio-campista recebeu um cartão vermelho, enquanto o Uzbequistão recebeu apenas uma falta, pois a primeira infração ocorreu fora da área.

A falta não rendeu nada para o Uzbequistão, mas, com dez jogadores, a situação ainda deu errado para a Oranje. Em uma jogada confusa na área, a bola caiu nos pés do substituto Igor Sergeev, que mandou para o fundo da rede de perto. O Uzbequistão aproveitou ao máximo a vantagem numérica e assim impôs um empate decepcionante à Oranje.

Nos segundos finais, Jan Paul van Hecke foi segurado por Khusanov durante um escanteio, o que resultou em um novo pênalti para a Holanda. Gakpo converteu novamente da marca dos 11 metros: 2 a 1.

Assim, a seleção holandesa acabou vencendo. Para Koeman, no entanto, permanecem algumas dúvidas em relação à estreia na Copa do Mundo contra o Japão. A maior preocupação é a ausência de Verbruggen. O cartão vermelho de Til, em princípio, não acarreta suspensão para partidas oficiais, a menos que a FIFA considere que houve má conduta grave. Não parece ser o caso aqui.