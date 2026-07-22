A seleção da Bélgica definiu o nome do seu novo treinador, que assumirá o comando técnico da equipa na próxima etapa.
A Federação Belga anunciou a saída do seu treinador francês Rudi García, após o fim da caminhada da seleção no Mundial de 2026.
A seleção da Bélgica despediu-se do Mundial de 2026 nos quartos de final, ao perder frente à seleção da Espanha (que viria a ser campeã) pelo resultado de 2-1.
O jornalista italiano Fabrizio Romano revelou que o neerlandês Mark van Bommel será o novo treinador da seleção da Bélgica.
E acrescentou, através da sua conta oficial no "X": "Foi alcançado um acordo entre a Federação Belga e Van Bommel para continuar até junho de 2028, e o treinador está pronto para substituir Rudi García".
O ex-jogador do Barcelona e do Bayern de Munique não tem muitas experiências como treinador na sua carreira, tendo comandado apenas 3 equipas: o PSV Eindhoven neerlandês, o Wolfsburg alemão e o Royal Antwerp belga.