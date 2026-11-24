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Pape Gueye, autor do gol que deu ao Senegal o título sobre o Marrocos na final da Copa Africana de Nações de 2025, em Rabat, comemorou muito a decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), que devolveu o troféu à sua seleção e encerrou meses de disputa jurídica sobre quem era o verdadeiro campeão do torneio.

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O jogador do Villarreal, da Espanha, publicou uma mensagem em sua conta oficial no Instagram: "Depois desses longos meses de espera, sinto antes de tudo um grande alívio e também um enorme orgulho por ver a segunda estrela voltar para o Senegal".

Gueye também se dirigiu à torcida senegalesa: "Povo do Senegal, sempre daremos o nosso máximo para que vocês se orgulhem de nós".

O jogador senegalês ainda deixou uma mensagem especial aos marroquinos: "Penso também nos nossos irmãos marroquinos. Para além do futebol, o respeito e a fraternidade entre os nossos povos continuam sendo o mais importante. Vamos preservar isso".

O jogador da seleção senegalesa encerrou a mensagem dizendo: "No fim, quem vence é a África", e acompanhou a publicação com um coração vermelho e a bandeira do seu país.

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A mensagem de Gueye veio após a decisão da Corte Arbitral do Esporte, anunciada nesta terça-feira, de acolher o recurso da Federação Senegalesa de Futebol contra a Confederação Africana de Futebol e a Federação Real Marroquina de Futebol. A corte anulou a decisão do Comitê de Apelação da CAF, de 17 de março, e restabeleceu o resultado da final, vencida pelo Senegal por 1 a 0 na prorrogação.

A crise remonta à partida disputada em 18 de janeiro, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat. Nos acréscimos, o árbitro congolês Jean-Jacques Ndala marcou pênalti para o Marrocos, após consultar o VAR, por uma falta de Malick Diouf em Brahim Díaz. A decisão provocou protestos dos jogadores senegaleses, e vários deles deixaram o gramado antes de voltar para concluir o jogo. Em seguida, Díaz desperdiçou a cobrança.

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Com a partida retomada, Pape Gueye marcou o gol da vitória senegalesa na prorrogação, aos 94 minutos, levando sua seleção ao triunfo por 1 a 0 e à segunda estrela africana. O cenário, porém, mudou na esfera administrativa em março, quando o Comitê de Apelação da CAF anulou a decisão do Comitê Disciplinar, considerou que o Senegal havia abandonado a final e declarou o Marrocos vencedor por 3 a 0, com base nos artigos 82 e 84 do regulamento do torneio.

A Corte Arbitral do Esporte, no entanto, entendeu que os dois artigos não se aplicavam ao caso, já que o árbitro decidiu retomar a partida em vez de encerrá-la definitivamente. Para a corte, a decisão de dar continuidade ao jogo estava dentro das atribuições do árbitro, e o retorno das duas equipes ao gramado permitiu que o confronto seguisse. Por isso, anulou a decisão do Comitê de Apelação e restabeleceu o resultado original da partida, devolvendo oficialmente o título ao Senegal.

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Assim, o Senegal recupera o título africano cerca de dez meses depois da final, enquanto o Marrocos perde a taça que havia conquistado por decisão do Comitê de Apelação. A federação marroquina, contudo, anunciou que rejeita a sentença e que pretende tomar as medidas jurídicas necessárias para contestá-la. Com isso, as consequências de um dos casos mais polêmicos da história do futebol africano seguem presentes mesmo depois de a Corte Arbitral do Esporte ter resolvido a disputa.

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