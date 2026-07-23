O Barcelona anunciou oficialmente, esta quinta-feira, a contratação do alemão Karim Adeyemi, proveniente do Borussia Dortmund, para reforçar a equipa catalã na próxima fase.

O Barcelona referiu, através do seu site oficial, que chegou a um acordo com o Borussia Dortmund relativamente à transferência do avançado Karim Adeyemi, que assinou um contrato com o clube catalão até 2031.

Adeyemi é o segundo reforço do Barcelona na atual janela de transferências de verão, depois do extremo inglês Anthony Gordon, proveniente do Newcastle.

Desta forma, Adeyemi terá novamente a oportunidade de se reencontrar com o treinador do Barça, Hansi Flick, que lhe deu a oportunidade de se estrear pela seleção alemã quando comandava a Mannschaft.

Adeyemi nasceu em Munique a 18 de janeiro de 2002, filho de pai nigeriano e mãe romena, e confere à equipa do Barcelona um estilo ofensivo empolgante e versátil.

Ao longo da sua carreira, Adeyemi demonstrou capacidade para atuar nas alas e também na frente de ataque, combinando uma velocidade extraordinária com um pé esquerdo forte, segundo o site oficial do Barça.

Estas qualidades fazem dele mais uma opção valiosa para Flick, que o conhece bem, pois, quando Adeyemi jogava no Red Bull Salzburg, o seu primeiro clube profissional, o atual treinador do Barcelona deu-lhe a oportunidade de se estrear pela seleção alemã.

Isso aconteceu há cerca de cinco anos, e agora os dois voltam a reunir-se em circunstâncias completamente diferentes, pois, durante este período, Adeyemi passou as últimas quatro temporadas no Borussia Dortmund, onde brilhou tanto na Bundesliga como na Liga dos Campeões.







