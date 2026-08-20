A saída de Diaby é rejeitada: a torcida do Al-Ittihad se levanta para proteger sua principal estrela

A torcida do Al-Ittihad lançou uma forte campanha na plataforma "X" com a hashtag (#SaídaDeDiabyRecusada1), em uma mensagem clara que reflete sua rejeição categórica à ideia da saída do francês Moussa Diaby das fileiras do "Al-Ameed", depois que aumentaram as notícias que falam da proximidade do jogador de deixar o clube e retornar ao Campeonato Alemão.

A mobilização da torcida veio em coincidência com notícias que indicam que Diaby chegou a um acordo com o alemão Bayer Leverkusen, para transferir-se às suas fileiras com um contrato que se estende até o ano de 2031, o que acendeu a raiva dos ittihadistas, que veem que a saída do ponta francês neste momento representa um novo golpe às ambições do time, especialmente após a saída de vários nomes durante o último período.

A "gazela francesa" é "linha vermelha"

Desde sua chegada ao Al-Ittihad no verão de 2024, Diaby conseguiu impor-se como um dos elementos importantes dentro do sistema do time, e não precisou de muito tempo para tornar-se um jogador em quem a torcida confia para fazer a diferença, graças à sua velocidade e à sua capacidade de penetrar espaços e criar perigo pelas pontas.

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O nome do ponta francês também esteve associado a conquistas importantes na trajetória do Al-Ittihad durante o último período, depois de ter sido um dos elementos que contribuíram para a consagração do "Al-Ameed" com os títulos da Roshn Saudi League e da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, tornando-se, para uma grande parcela da torcida, mais do que apenas um jogador estrangeiro, mas sim um dos pilares que devem ser preservados.

É por essa razão que a campanha da torcida veio com tanta força, pois o torcedor do Al-Ittihad não vê em Diaby um jogador que possa ser facilmente substituído, mas sim considera sua saída uma continuação da série de perdas de elementos influentes, em um momento em que esperava que a diretoria do clube se voltasse para reforçar o time e preservar seus pilares fundamentais.

A saída de Diaby é um "grande choque"

Vários torcedores do Al-Ittihad veem que o problema não reside apenas na saída de Diaby, mas sim no momento em que chega a possível decisão, especialmente com um sentimento crescente de que o clube começou a perder suas estrelas uma após a outra sem obter em contrapartida alternativas que lhe deem a mesma sensação de estabilidade e força.

Uma parcela da torcida acredita que a saída de Diaby pode abrir a porta para uma nova crise dentro do time, pois o ponta francês representa uma das mais importantes soluções ofensivas, além de que substituí-lo por um jogador que possua velocidade, experiência e capacidade de adaptar-se rapidamente à Roshn Saudi League não será algo fácil.

A torcida não esconde seus temores de que a saída de Diaby se transforme em um novo elo em uma série de decisões que fazem o Al-Ittihad entrar em um ciclo contínuo de reconstrução, em vez de preservar um time capaz de competir e de ter estabilidade por várias temporadas seguidas.

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E enquanto aumentam as reivindicações para manter a "gazela francesa", a decisão final permanece nas mãos da diretoria do Al-Ittihad, que se viu diante de um verdadeiro teste perante sua torcida: apega-se a uma das mais importantes estrelas do time e fecha a porta para sua saída, ou abre o caminho para uma nova negociação que pode colocar o clube mais uma vez diante da tarefa de buscar um substituto?

No fim, a hashtag #SaídaDeDiabyRecusada1 não foi apenas uma campanha passageira nas redes sociais, mas sim uma mensagem clara da torcida do Al-Ittihad de que há nomes que ela vê como representantes do futuro do time e que não quer perder. E se Diaby estiver de fato a caminho do Leverkusen, a diretoria precisará de mais do que apenas uma contratação substituta para convencer a torcida de que sua saída não será o início de uma nova crise dentro do "Al-Ameed".