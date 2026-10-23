O Napoli enfrenta o Roma, neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Italiano, em meio a números e estatísticas marcantes relacionados aos confrontos anteriores entre as duas equipes, além de uma série de indicadores individuais dos jogadores.

De acordo com a rede "Opta", especializada em estatísticas, o Napoli empatou com a Roma em 55 partidas pelo Campeonato Italiano, contra 50 vitórias e 53 derrotas, e o Napoli só registrou um número maior de empates em sua história na primeira divisão diante do Torino, com 56 empates.

O Napoli não perdeu nos últimos 8 jogos que disputou em casa diante da Roma pelo Campeonato Italiano, somando 4 vitórias e 4 empates.

A equipe não teve uma sequência mais longa de jogos sem derrota em seu estádio diante da Roma na competição desde o período entre 1971 e 1982, quando disputou 11 partidas consecutivas sem perder, com 10 vitórias e um empate.

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Desde a adoção do sistema de 3 pontos por vitória na temporada 1994-1995, nenhuma equipe conquistou mais vitórias fora de casa contra o Napoli no Campeonato Italiano do que a Atalanta, que tem 8 vitórias, enquanto a Roma conquistou 7 vitórias, o mesmo número registrado por Fiorentina, Juventus e Lazio.

Ainda assim, a Roma não conquistou nenhuma vitória no campeonato no estádio do Napoli desde março de 2018, quando venceu por 4 a 2.

O Napoli perdeu 3 dos primeiros 7 jogos que disputou no Campeonato Italiano nesta temporada, contra 3 vitórias e um empate.

A última vez em que a equipe sofreu pelo menos 3 derrotas nas 7 primeiras rodadas foi na temporada 2009-2010, quando perdeu 4 partidas, levando à demissão de Roberto Donadoni após o sétimo jogo, com Walter Mazzarri assumindo o comando em seu lugar.

O Napoli manteve o gol zerado nos últimos dois jogos que disputou em casa pelo Campeonato Italiano, mas não conseguiu 3 partidas consecutivas sem sofrer gols no estádio Diego Armando Maradona na competição desde o período entre setembro e outubro de 2021.

A Roma somou 17 pontos no Campeonato Italiano nesta temporada, com 5 vitórias e dois empates, conquistando seu melhor início após as 7 primeiras rodadas desde a temporada 2014-2015, quando acumulou 18 pontos.

Caso a Roma vença o Napoli, elevará sua pontuação para 20 pontos, igualando sua terceira melhor marca após 8 jogos na história de suas participações na competição, atrás dos 21 pontos na temporada 2000-2001 e dos 24 pontos na temporada 2013-2014.

A Roma manteve o gol zerado em seus três jogos fora de casa no Campeonato Italiano nesta temporada, e a equipe nunca havia mantido o gol zerado nos 4 primeiros jogos fora de casa em uma mesma temporada na história de suas participações na competição a não ser uma única vez, na temporada 2017-2018.

Graças aos gols de Santiago Castro e Emanuele Lolli, o número de jogadores diferentes que marcaram pela Roma no Campeonato Italiano nesta temporada, nascidos em 2004 ou depois, subiu para 4 jogadores, sendo que nenhuma outra equipe alcançou um número maior do que esse, enquanto Como e Monza registraram o mesmo número.

Emanuele Lolli, a joia da Roma, disputou 5 partidas como titular no Campeonato Italiano nesta temporada, aos 19 anos e 61 dias, e poderá ser titular pela sexta vez quando completar 19 anos e 68 dias.

A "Opta" apontou que, entre os jogadores que fizeram sua estreia na era do sistema de 3 pontos por vitória, desde a temporada 1994-1995, apenas Marquinhos superou esse índice com a Roma na primeira divisão em uma idade mais jovem, quando tinha 18 anos e 181 dias.

A Roma é a equipe diante da qual Rasmus Højlund jogou o maior número de minutos no Campeonato Italiano, com 223 minutos, sem conseguir marcar nenhum gol.

Ainda assim, a Roma continua sendo a única equipe diante da qual o atacante dinamarquês deu mais de uma assistência na competição, após ter dado duas assistências para gols.



