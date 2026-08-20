A revolução de Mourinho em Madri: Silva e Güler encerram a era do duplo pivô sólido

O retorno do técnico português José Mourinho ao Real Madrid deixou de ser apenas uma mudança de personalidade, tornando-se uma transformação tática radical cujos contornos já começaram a aparecer antes mesmo do pontapé inicial oficial da nova temporada.

E com a equipe entrando na contagem regressiva para os seus primeiros jogos na La Liga, o período de preparação e os diversos testes realizados revelaram uma abordagem nova e completamente diferente do técnico português, uma abordagem que o analista Aritz Gabilondo descreveu no programa "El Larguero", da rádio "Cadena SER", como a "verdadeira mudança futebolística" de Mourinho.

Gabilondo explicou, em sua fala ao programa "Sanedrín" com Álvaro Benito, que o novo Mourinho abandonou suas antigas ideias, marcadas pelo duplo pivô rígido e fisicamente forte, e afirmou: "Na etapa anterior, seria impossível vermos Bernardo Silva jogando como segundo volante ao lado de Tchouaméni. É um jogador com menos de 1,70 metro e fisicamente leve; isso teria sido impossível na difícil era de Mourinho".

E acrescentou que essa transformação não é um caso isolado, mas sim toda uma filosofia que o técnico vem aplicando desde seus últimos anos no Benfica, onde apostou em um armador próximo ao volante defensivo.

O analista apontou que o mesmo se aplica ao turco Arda Güler, que passou a jogar em uma posição um pouco mais recuada, atrás de Jude Bellingham, para dar suporte ao meio-campista central, um papel que o antigo Mourinho consideraria um risco não calculado.

Gabilondo considera que a participação de Bernardo Silva como titular na primeira partida do Real diante do Espanyol, no próximo sábado, é algo dado como certo, sendo o primeiro teste oficial desse novo modelo.

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O Real Madrid entra na temporada atrasado em um jogo, após o adiamento de sua partida na primeira rodada, iniciando sua caminhada a partir da segunda rodada e com três pontos de desvantagem em relação aos seus concorrentes, em um novo desafio para Mourinho, que quer provar que sua mudança não foi apenas na personalidade, mas no próprio futebol.